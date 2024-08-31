В пивоваренной компании «Балтика» подтвердили наличие проблем, но добавили, что обеспечивают собственные потребности за счет долгосрочных контрактов со стекольными заводами.

Стекольные предприятия не способны удовлетворить запросы российских пивоваров и сидроводов на бутылки объемом 0,5 литра типа «Варшава» (зеленого и оливкового оттенков). Проблемы с упаковкой в основном испытывают небольшие фирмы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на мнения участников рынка.

По словам двух источников, нехватка бутылок уже наблюдается. В компании «Балтика» подтвердили наличие трудностей, однако отметили, что они обеспечивают свои потребности благодаря долгосрочным контрактам со стекольными заводами.

Один из собеседников издания указал на то, что на рынке имеется достаточное количество прозрачной тары, а отсутствие темной упаковки связано с дисбалансом в производстве. Другой источник добавил, что высокая загрузка стекольных фабрик вынудила их перенести часть мелких заказов на сентябрь, что, в свою очередь, создало проблемы для производителей в получении бутылок.

Антон Стельмаков, сооснователь Famous Amazing Brands, выразил мнение, что возникшие проблемы связаны с ростом летнего спроса, к которому производители упаковки не были готовы. Согласно данным NielsenIQ, к началу июля продажи сидра и пива действительно значительно увеличились в мае и июне — на 15,3% и 8,9% соответственно.

Другой участник рынка заметил, что в стране наблюдается увеличение производства слабоалкогольных коктейлей, требующих стеклянной упаковки, что также влияет на доступные мощности. Игорь Хавский, совладелец пивоварни Gletcher и дистрибьютора SVAM Group, добавил, что запланированные ремонты заводов, которые проходят во второй половине августа, ухудшают ситуацию.

Согласно оценкам представителей пивного рынка, за последние два года стоимость стеклянных бутылок объемом 0,5 литра возросла в 1,5 раза, достигая 7-15 рублей за единицу. Это позволяет независимому эксперту Алексею Небольсину предположить, что нехватка тары намеренно создается для последующего увеличения цен.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские пивоваренные компании объявили о планах повысить цены на свои продукты с 1 сентября, и, по данным «Фонтанки», стоимость продукции «Балтики» возрастет на 10%.