В ответ на уведомление от регулятора генеральный директор OpenSea Девин Финцер заявил, что платформа готова «встать и бороться» с любыми потенциальными принудительными мерами со стороны SEC.

SEC собирается подать иск против NFT-платформы OpenSea. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) прислала уведомление Wells, в котором говорится, что NFT, торгуемые на этой площадке, могут рассматриваться как незарегистрированные ценные бумаги.

Уведомление Wells является официальным сигналом от SEC, уведомляющим организацию о намерении предпринять против нее правовые действия или выдвинуть обвинения.

На это уведомление генеральный директор OpenSea Девин Финцер ответил, что компания готова «защитить себя» от возможных действий со стороны SEC.

«Мы потрясены жесткими мерами SEC в отношении создателей и художников, но мы готовы к борьбе. NFT – это искусство, коллекционные предметы, видеоигры, доменные имена, билеты на мероприятия и так далее. Регулировать цифровое искусство как ценные бумаги — неправильно», — отметил Финцер. Он также сообщил, что платформа выделит $5 миллионов на судебные расходы для создателей NFT и разработчиков, которым поступило уведомление Wells.

Каждый создатель, вне зависимости от размера, должен иметь возможность инвестировать без страха, подчеркнул он. SEC ранее уже направляла уведомления Wells нескольким крипто- и блокчейн-компаниям. Например, в марте 2023 года такое предупреждение получила Coinbase (NASDAQ:COIN) за предложения, которые могут быть признаны незарегистрированными ценными бумагами.