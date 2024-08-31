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Финансовый портфель
Решение Канады поднять тарифы до 100% на китайские электромобили затронет и Tesla из КНР
Источник в канадском правительстве подтвердил, что компания Tesla якобы обращалась к канадскому правительству с просьбой уменьшить пошлины на свою продукцию. В офисе вице-премьера Канады Христи Фриланд, которая курирует введение тарифов в отношении Китая, отказались от комментариев.

Канадское правительство пока не дало официального комментария по этому вопросу. Новые тарифы, введенные властями, коснутся, в частности, электромобилей компании Tesla, о чем сообщает ТАСС с ссылкой на Reuters.

Источники в правительстве Канады подтвердили информацию о том, что Tesla обращалась с просьбой о снижении пошлин на свою продукцию. Однако в офисе вице-премьера страны, Христи Фриланд, ответили отказом на запросы о комментариях, так как она курирует вопросы, связанные с тарифами на товары из Китая.

Электромобили Tesla, включая популярные модели Model 3 и Model Y, поступают в Канаду через порт Ванкувера после производства в Шанхае. 26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении значительных пошлин на новые электромобили и гибриды китайского производства, которые составят 100% от их стоимости.

Это решение правительства Канады связано с усиливающимся напряжением в торговых отношениях между Канадой и Китаем, а также с растущей обеспокоенностью по поводу качества и безопасности китайских товаров. В связи с новыми тарифами, канадский рынок электромобилей может столкнуться с увеличением цен, что может негативно сказаться на потребительском спросе.

#китай #электромобили #канада #импорт #тесла #пошлины #тарифы #джастин трюдо #торговые отношения #христи фриланд
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