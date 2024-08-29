Согласно последнему отчёту, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, портфель Strategic Global Bond Fund включает в себя 32 000 паёв iShares Bitcoin Trust (IBIT) стоимостью чуть больше $1 млн по текущему курсу.

Фонд облигаций компании BlackRock вложил $1 миллион в биткоин-ETF. Стратегический глобальный фонд облигаций, разработанный BlackRock, сделал эту инвестицию в размере $1 млн в акции iShares Bitcoin Trust (IBIT), согласно последнему отчету, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В портфеле фонда находятся 32 000 долей IBIT, что соответствует текущей стоимости чуть более $1 млн. Общая капитализация фонда составляет $534,5 млн, и только 0,19% его активов представляют собой биткоин-продукты.

Основные доли в инвестиционном портфеле Strategic Global Bond Fund занимают ипотечные и государственные ценные бумаги США и Китая, совокупно составляющие 23,64% активов ($126,34 млн).

Решение BlackRock дополнить фонд облигаций биткоин-ETF оказалось оправданным. Несмотря на застой в криптовалютном рынке, 26 августа IBIT зафиксировал наибольший приток капитала с 22 июля – $224,1 млн. Биткоин-ETF от BlackRock стал лидером среди американских фондов с общими вложениями $20,9 млрд, обгоняя Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который продолжает терять капитал.

Таким образом, инвестиция BlackRock в биткоин-ETF свидетельствует о растущем интересе институциональных инвесторов к криптовалютам, даже несмотря на текущую волатильность рынка. Интеграция цифровых активов в традиционные инвестиционные продукты может указывать на изменение восприятия биткоина как актива. Этот шаг демонстрирует, что биткоин начинает восприниматься не только как спекулятивный инструмент, но и как потенциальный компонент сбалансированного инвестиционного портфеля.

Кроме того, рост активов iShares Bitcoin Trust на фоне общего затишья на криптовалютном рынке подтверждает, что такие ETF могут стать важным каналом для привлечения капитала. Инвесторы, предпочитающие более традиционные формы вложений, теперь имеют возможность косвенно участвовать в криптоиндустрии, не выходя за пределы привычных финансовых инструментов.