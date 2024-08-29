В частности, появится новая схема сертификации, а автоконцерны обяжут раскрывать информацию о поставщиках батарей.

Южная Корея устанавливает новые ограничения для электромобилей, чтобы предотвратить случаи возгораний. Власти введут новую систему сертификации, а автопроизводители должны будут предоставлять информацию о своих поставщиках батарей, сообщает Carscoops.

Изменения в правилах сертификации начнут действовать с октября, хотя ранее планировалось их внедрение только к февралю 2025 года. Компании будут обязаны раскрывать данные о производителях батарей и их характеристиках.

К концу года в стране будет функционировать 90 тысяч зарядных станций, спроектированных так, чтобы избежать перегрева тяговых батарей. На подземных стоянках также установят системы автоматического пожаротушения с разбрызгиванием воды.

В числе других предложенных мер — ограничение на заезд электромобилей с зарядом выше 90% в подземные парковки и запрет на зарядку батарей на «быстрых» станциях до 80% от полной ёмкости. Ужесточения были введены после того, как пожар Mercedes-Benz EQE на подземной стоянке уничтожил почти 140 автомобилей, оставив 1600 семей без электричества и воды.

Также стоит отметить, что новые правила сертификации станут важным шагом для повышения безопасности использования электромобилей в Южной Корее. Власти подчеркивают необходимость более жесткого контроля над производством и поставками батарей, что должно снизить опасность возгораний. Увеличение открытости в отношении цепочки поставок также повысит доверие потребителей к электромобилям и их производителям.