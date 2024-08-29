Уголовное дело против Дурова открыли 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) инициируют расследование в отношении Павла Дурова, основателя Telegram, который был задержан во Франции. МИД ОАЭ выступил с официальным заявлением, в котором призвал французские власти обеспечить Дурову полный доступ к консульским услугам. Ведомство подчеркнуло, что забота о гражданах и защита их прав является ключевым приоритетом для страны.

Дело против Дурова было возбуждено 8 июля и включает обвинения по 12 пунктам. Он был арестован 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, и срок его задержания продлили до 28 августа. Известно, что Дуров отказывается давать показания следственным органам. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание не имеет политической подоплеки.

Согласно последним данным, телохранитель и помощница Дурова были освобождены после допросов французскими следователями. Если Дурова признают виновным в соучастии в незаконной деятельности через Telegram, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Выступая на пресс-конференции, представитель МИД ОАЭ подчеркнул, что страна будет внимательно следить за развитием событий и поддерживать контакт с французскими властями. По его словам, ОАЭ не намерены вмешиваться в судебные разбирательства, однако обеспечат все необходимые условия для защиты прав Павла Дурова. Это заявление стало важным шагом в контексте международного дипломатического сотрудничества, особенно учитывая роль, которую Telegram играет в современном мире коммуникаций.

Друзья и сторонники Дурова выразили обеспокоенность по поводу его дальнейшей судьбы в условиях возможного судебного преследования. В социальных сетях началась активная кампания с призывами к поддержке основателя мессенджера, который за годы своей работы стал значимой фигурой в сфере технологий и свободы слова. Многие пользователи отметили, что обвинения против Дурова могут иметь серьезные последствия для сферы гаджетов и мессенджеров, на которые активно влияет государственное регулирование.

Тем временем, юридическая команда Дурова готовится к защите своего клиента и будет поднимать в суде все возможные аргументы, чтобы опровергнуть обвинения. Одним из ключевых моментов станет вопрос о том, как именно Дуров мог способствовать незаконной деятельности, используя платформу, призванную защищать конфиденциальность пользователей.