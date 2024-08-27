Согласно закону, банки обязаны дать заемщику четыре месяца на самостоятельную реализацию недвижимости. Этот срок может быть продлен по согласованию сторон. Для получения разрешения на продажу заемщик должен обратиться в банк с соответствующим заявлением, которое рассматривается в течение 10 рабочих дней.

Аналитик Ольга Дайнеко из проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» сообщила о новом законе, который вступает в силу в сентябре 2023 года. Этот закон предоставляет ипотечным заемщикам право самостоятельно продавать жилье в случае финансовых трудностей, что снимет необходимость постоянного участия банка в процессе продажи.

Согласно новым правилам, заемщики будут иметь возможность самостоятельно реализовать свою недвижимость в течение четырех месяцев. Этот срок может быть продлен по согласованию с банком. Для получения разрешения на продажу заемщик должен подать заявление в банк, который рассматривает его в течение 10 рабочих дней. Банк затем проводит оценку залогового имущества и устанавливает минимальную цену продажи, соответствующую остатку долга на момент окончания периода реализации. Важно, что в этот период кредитор не имеет права обращаться за взысканием на недвижимость.

Дайнеко подчеркнула, что такие изменения позволят заемщикам продавать жилье по рыночной цене, что даст им шанс не только погасить долг, но и оставить себе часть вырученных средств.

Кроме того, юрист Юлия Гавлишина отметила, что в случае покупки квартиры у мошенников, вернуть средства можно через суд, если удастся доказать добросовестность покупателя. Эксперт также предостерегает от недостаточной проверки документов перед покупкой для избежания мошенничества.

Новый закон предоставляет ипотечным заемщикам значительную степень свободы в сложной финансовой ситуации, позволяя избежать длительных процессов согласования с банком. Это позволит людям не только лучше контролировать свои активы, но и принимать более оперативные решения в кризисные моменты.