Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения СВО.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» теперь оборудованы дополнительной броней. Фотографии боевой машины с новыми защитными элементами были опубликованы в Telegram-канале «Уголок Ситха».

Канал отметил, что на корпусе и блоке зенитных ракет «Тор-М2» установлены бронелисты, фиксируемые болтами. Внедрение дополнительной брони должно значительно улучшить защитные характеристики комплекса против осколков и других поражающих факторов.

Боевая машина «Тор-М2» оснащена зенитными ракетами 9М338, которые выстреливаются вертикально. Гусеничный ЗРК способен развивать скорость до 65 км/ч на твердых покрытиях.

В феврале Фанил Зиятдинов, генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол», сообщил о начале глубокой модернизации семейства ЗРК «Тор». По его словам, новый комплекс будет значительно отличаться от текущих модификаций, более чем «Тор-М2» от «Тор-М1».

Согласно информации от Ижевского электромеханического завода «Купол», модернизация включает не только бронезащиту, но и обновление электроники и вооружения комплекса. Это даст возможность более эффективно реагировать на современные угрозы, включая высокоточные ракетные удары и беспилотники.