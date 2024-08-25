Внешне эта модель здорово напоминает новейший Tiguan L Pro, но при этом габариты намного меньше — как у Volkswagen T-Cross. А в салоне Tharu XR выглядит как обычный Tharu (в Китае так называют аналог Tiguan). В общем, у Volkswagen получился сборник цитат самой себя.

На китайском рынке дебютировал новый кроссовер Volkswagen Tharu XR, который по сути является уменьшенной версией T-Cross, но с дизайном, вдохновленным современным Tiguan L Pro. Этот автомобиль отличается компактными размерами, сопоставимыми с Volkswagen T-Cross, однако его внешний вид и отделка создают ощущение принадлежности к более высокому классу.

Габариты нового Tharu XR составляют 4355 мм в длину, 1762 мм в ширину и 1605 мм в высоту, с колесной базой 2651 мм. Это делает его примерно на 10 см короче стандартного Tharu, который в Китае представляет собой аналог Tiguan.

В линейке двигателей представлены два варианта: атмосферный двигатель на 1,5 литра мощностью 110 л.с. и турбо-двигатель той же объемности с мощностью 160 л.с. Трансмиссия — это 7-ступенчатый «робот», который предлагается с более мощным мотором.

Что касается оснащения, Tharu XR включает передние сиденья с механической регулировкой и подогревом, климат-контроль, люк, многофункциональное рулевое колесо и современную цифровую приборную панель. Официальная цена Volkswagen Tharu XR будет объявлена 30 августа.