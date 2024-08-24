Эти курсы входят в программу Высшей школы инноваций в государственном управлении (ESIAP), учрежденной президентом Наибом Букеле в 2021 году для повышения стандартов госуправления. В ONBTC назвали обучение работе с криптовалютой необходимым для сотрудников госсектора.

Национальный биткоин-офис Сальвадора (ONBTC), основанный в конце 2022 года для развития криптопроектов, стал инициатором блокчейн-курсов для 80 000 государственных служащих. Эти курсы входят в программу Высшей школы инноваций в государственном управлении (ESIAP), учрежденной президентом Наибом Букеле в 2021 году с целью повышения стандартов управления. В ONBTC подчеркнули необходимость обучения сотрудников госсектора работе с криптовалютой.

Программа включает девять учебных модулей, охватывающих не только сам биткоин, но и блокчейн-технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект. По завершении курсов участники получат сертификаты, подтверждающие их знания.

Глава ONBTC Стейси Херберт отметила, что это лишь начало: хотя проект не требует значительных временных затрат, он будет способствовать долгосрочному успеху политики Сальвадора в сфере блокчейн-технологий. Дополнительной задачей ONBTC является создание единой инфраструктуры для взаимодействия с криптовалютами.

Более того, кафедра инноваций в государственном управлении будет активно сотрудничать с международными экспертами и организациями, работающими в сфере блокчейн-технологий.

Эти курсы — часть более масштабных усилий по продвижению биткоин-образования в стране. С момента признания биткоина законным платежным средством в 2021 году были запущены такие инициативы, как Cuboplus, My First Bitcoin и Node Nation, которые теперь интегрированы в образовательную программу государственных школ.