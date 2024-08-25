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Чарльз Хоскинсон описал форк Chang как «колоссальную веху в истории экосистемы Cardano», предоставляющую уникальные возможности для голосования держателей Cardano (ADA) по ключевым вопросам будущего сообщества.

Хоскинсон выделил несколько важных новшеств, которые ожидаются с запуском форка. В частности, обновление обеспечит внедрение продвинутых механизмов управления, таких как доверенное участие и возможности вывода средств из казны, что создаст условия для финансирования перспективных проектов, способствующих инновациям и активной вовлеченности пользователей в развитие экосистемы Cardano.

Первый этап обновления будет сосредоточен на подготовке временной версии конституции сети и создании Конституционного комитета. Делегированные представители будут избраны во время второй фазы внедрения хардфорка. Согласно информации от сообщества Cardano, более 70% операторов пулов ставок уже успешно развернули узел Node Version 9.1.0, преодолев значительный барьер на пути к реализации Chang. Также Хоскинсон сообщил о запуске криптовалютного кошелька Lace Paper Wallet, который, по его словам, стал самым безопасным инструментом для хранения цифровых активов в истории криптоиндустрии, предлагая $1 миллион за доказательство обратного.

Хоскинсон подчеркнул, что форк Chang — это шаг к созданию более децентрализованного управления, где каждый участник будет иметь возможность влиять на принятие решений. По его словам, внедрение таких механизмов, как доверенное участие, позволит улучшить прозрачность процессов и создать более справедливую экосистему, где мнения пользователей будут учитываться в равной степени. Важной частью обновления станет создание Конституционного комитета, который возьмет на себя ответственность за разработку и соблюдение правовых норм и правил, регулирующих экосистему Cardano. Это окажет значительное влияние на развитие платформы, способствуя её устойчивости и адаптации в так быстро меняющемся мире блокчейн-технологий.

Запуск Lace Paper Wallet демонстрирует приверженность Cardano к безопасности. Хоскинсон отметил, что криптовалютный рынок сталкивается с многочисленными угрозами, и создание этого кошелька — ответ на вызовы сегодняшнего дня. Уникальное предложение о награде в размере $1 миллиона за доказательство уязвимости подчеркивает уверенность команды в надежности нового инструмента.

#безопасность #инновации #cardano #управление #голосование #децентрализация #чарльз хоскинсон #lace paper wallet #конституционный комитет #форк chang
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