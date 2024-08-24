Специалисты VK заявили, что CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Беларуси доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения, что повышает скорость загрузки на 20-30%.

В связи с возросшим интересом к «VK Видео», компания VK значительно улучшила свою сеть доставки контента (CDN). Эти серверы теперь доступны по всему территории России и стран СНГ. CDN представляет собой систему серверов, расположенных в различных географических регионах, что позволяет ускорить доставку контента и смягчить нагрузку на главные серверы.

Согласно заявлению VK, в настоящее время существует более 150 узлов CDN с кэш-серверами, охватывающих все федеральные округа России и страны СНГ. Команда VK утверждает, что пользователи из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси теперь могут получать контент с ближайших узлов, что увеличивает скорость загрузки на 20-30%.

Актуальность данной модернизации сети стала очевидной на фоне роста видеотрафика, который с начала года увеличился на 30%, а в некоторых категориях наблюдается многократный рост. Пропускная способность соединений с операторами связи утроилась по сравнению с 2023 годом, что обеспечивает производительность сети до 40 Тбит/с, что достаточно даже при двукратном увеличении пользователей.