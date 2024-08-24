Накануне курс евро, который в отличие от юаня с 13 июня этого года определяется на внебиржевых торгах, превысил 100 рублей. Курс доллара преодолел отметку 90 рублей.

Курс юаня к рублю достиг рекордных значений на Московской бирже в среду, 21 августа, превысив отметку 12,24 рубля. Это максимальное значение не наблюдалось с 21 июня текущего года, что вызывает интерес у аналитиков и экспертов.

На фоне этого роста, курс евро, который определяется на внебиржевых торгах, преодолел психологическую отметку в 100 рублей, а курс доллара поднялся выше 90 рублей. Эти изменения в валютных курсах подчеркивают напряженную экономическую ситуацию в стране и за ее пределами.

Индекс Мосбиржи упал до 2744 пунктов — минимального значения с июня 2023 года. Такие показатели свидетельствуют о серьезных вызовах для российской экономики. Индекс гособлигаций (RGBI) также продолжает снижение, достигая 104,92 пункта.

Некоторые эксперты призывают Банк России пересмотреть методы определения курса юаня, используя данные внебиржевых торгов, чтобы повысить доверие к официальной информации о валютных курсах.