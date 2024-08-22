Модель 2024 года предлагает запас хода 215 км, поставляется с быстрой зарядкой и двумя подушками безопасности, а цена составляет $5700.

Компания Wuling Motors представила новое поколение своего популярного электромобиля Hongguang Mini EV, который теперь носит название Hongguang Mini EV 215 km Youth Edition. Этот автомобиль 2024 года обещает значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями, предлагая запас хода в 215 км без необходимости подзарядки.

Новая модель предлагает ряд интересных особенностей. Во-первых, она оснащена быстрой зарядкой, что позволяет зарядить аккумулятор от 30% до 80% всего за 35 минут. Автомобиль также получил две подушки безопасности для повышения уровня безопасности.

Hongguang Mini EV 215 km Youth Edition доступен в пяти различных цветах кузова. Светодиодные передние и задние фонари, а также стальные диски с декоративными колпаками придают автомобилю современный и стильный вид.

Модель лишилась центрального экрана управления, что позволило упростить интерьер. Все необходимые данные выводятся на 7-дюймовой ЖК-панели приборов, что делает управление автомобилем более интуитивным.

Цена Hongguang Mini EV 215 km Youth Edition составляет $5700, что делает его доступным выбором для молодежи и тех, кто ищет экономичный электромобиль.