Главная страница «Госуслуг» получила новый дизайн. Часто используемые функции теперь расположились на главной странице, сразу доступны виджеты записей, а уведомления можно найти за значком колокольчика.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) представило обновление для мобильных приложений «Госуслуги». Новые версии для iOS и Android уже доступны в популярных магазинах приложений – App Store и Google Play. Обновление включает ряд новых функций, направленных на упрощение доступа граждан к государственным услугам, улучшение пользовательского интерфейса и повышение безопасности данных.

Среди ключевых нововведений — возможность мгновенной регистрации и авторизации через единую биометрическую систему, что существенно ускоряет процесс получения услуг. Кроме того, внедрены новые способы уведомления пользователей о статусе их заявок, а также усовершенствован механизм обратной связи, позволяющий оперативно реагировать на обращения и вопросы пользователей.

Разработчики акцентировали внимание на улучшении производительности приложений, чтобы они работали быстрее и надежнее. В рамках обновления также учтены пожелания пользователей, собранные в ходе опросов и анализа поведения в приложении. Теперь «Госуслуги» предлагают более интуитивно понятный интерфейс и дополнительные возможности для удобства использования, что делает взаимодействие с государственными учреждениями более доступным и эффективным для каждого гражданина.

Одним из ключевых изменений стало обновление дизайна главной страницы. Пользователи теперь могут быстро и удобно получить доступ к часто используемым функциям, которые расположены на видимой части экрана. Новые виджеты записей и уведомления, обозначенные значком колокольчика, значительно упрощают навигацию.

Стоит отметить, что ранее планировалось введение нового раздела «Мои SIM-карты», который должен был заработать с 1 августа. Однако этот сервис пока не был реализован. Ожидаемое обновление может стать важной частью функционала «Госуслуг» в будущем, что сделает приложение ещё более удобным и полезным для граждан.