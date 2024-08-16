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Alpina представила модернизированную версию BMW Alpina XB7 с лейблом Manufaktur
BMW Alpina XB7 выпускается с 2020 года, а в 2022 году автомобиль подвергся существенному обновлению. BMW Alpina XB7 Manufaktur 2025 года создан на базе последнего.

BMW Alpina представила обновлённую модель XB7 Manufaktur, выделяющуюся премиальным дизайном, уникальной отделкой и высокой производительностью. С момента своего дебюта в 2020 году, данный SUV прошел через множество улучшений, и в 2025 году его версия Manufaktur станет настоящим символом статуса и качества.

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Автомобиль представляет собой впечатляющее зрелище благодаря новым 23-дюймовым кованым дискам Alpina Classic и выразительному заднему диффузору. Покраска доступна в эксклюзивных цветах, таких как Alpina Blue и Alpina Green II, а также в разнообразных вариантах от BMW Individual, что позволяет каждому клиенту создать уникальный стиль.

Стандартный кожаный салон автомобиля был значительно усовершенствован. Вариант с полным кожаным салоном Lavalina включает в себя более 100 часов ручной работы, что гарантирует исключительное качество отделки. Специальные таблички и эмблемы Manufaktur придают интерьеру уникальный шарм.

Сердцем BMW Alpina XB7 является мощный V8 двигатель на 4,4 литра с двойным турбонаддувом, обеспечивающий выдающуюся мощность в 612 л.с. в Европе и 630 л.с. в США. Эффективная система xDrive и спортивная подвеска делают управление автомобилем ещё более впечатляющим.

Стартовая цена модели составляет €190 500, а поставки начнутся в марте 2025 года, что делает BMW Alpina XB7 Manufaktur не только роскошным, но и желанным стилем для истинных ценителей.

#премиальный дизайн #bmw alpina xb7 #manufaktur #v8 двигатель #двойной турбонаддув #кованые диски #кожаный салон lavalina #система xdrive #спортивная подвеска #эксклюзивные цвета
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