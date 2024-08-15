В базовое оснащение входят системы помощи водителю, системы активной безопасности, обогрев руля, передних сидений и лобового стекла в зоне покоя дворников. На панели установлены два экрана диагональю 11 и 15 дюймов. На центральный дисплей можно одновременно вывести до трёх разных вкладок или приложений.

Компания GMC представила третье поколение своего популярного внедорожника Terrain, который получил значительные улучшения как в плане технологий, так и в оснащении. В новой модели особое внимание уделено электронным системам и стандартному полному приводу, который теперь доступен в базовой комплектации.

реклама

Данная модель укомплектована современным турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который развивает 175 лошадиных сил и достигает крутящего момента в 275 Нм. Этот силовой агрегат работает в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой подключаемого полного привода, что обеспечивает отличную динамику и управляемость.

Внутри автомобиля можно найти два экрана диагональю 11 и 15 дюймов, которые позволяют одновременно отображать до трёх различных приложений. В стандартное оснащение входят передовые системы помощи водителю и активной безопасности, а также комфортные функции обогрева руля и передних сидений.

Среди дополнительных функций стоит отметить возможность подключения голосового помощника от Google и возможность загрузки дополнительных приложений. Оснащение автомобиля включает восемь камер, а также уникальное "видеозеркало" внутри салона. В этом году ожидается выход спецверсии Elevation, а в 2025 году появятся модели AT4 и Denali.