Мотоцикл получил дизайн в стиле ретро, он оснащен круглыми фарами и ЖК-панелью приборов, которая отображает различные данные, такие как обороты двигателя, пробег, скорость, время, оставшийся уровень топлива.

Круизный мотоцикл Qianjiang Shan 250 воплощает в себе идеальное сочетание стиля и современных технологий. Его ретро-дизайн не только привлекает внимание, но и создает атмосферу ностальгии, напоминающую о классических моделях прошлого. Круглые фары, обрамленные хромированными элементами, придают мотоциклу элегантный вид, что делает его притягательным как для любителей истории мотостроения, так и для современных ценителей.

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Однако Qianjiang Shan 250 — это не только эстетика, но и функциональность. Легкая и прочная конструкция обеспечивает отличную маневренность, а современный двигатель гарантирует оптимальную производительность и экономию топлива. Ст stylish ЖК-панель приборов, интегрированная в дизайн, позволяет водителю в любое время контролировать ключевые показатели, включая уровень топлива и пробег, что делает каждую поездку еще более комфортной и безопасной.

С каждым километром на Qianjiang Shan 250 вы ощутите дух свободы и приключений, а уникальный стиль будет выделять вас среди других на дорогах. Это не просто мотоцикл — это приглашение в мир путешествий и новых открытий.

Новый Qianjiang Shan 250 оснащен V-образным двигателем объемом 250 куб. см, который обеспечивает максимальную мощность 18 кВт (24,4 л.с.) и крутящий момент 21,9 Нм. Этот мощный двигатель обещает отличные динамические характеристики и комфортную езду.

С размерами 2110 х 840 х 1080 мм и колесной базой 1500 мм, мотоцикл отличается снаряженной массой в 161 кг, что делает его управляемым и удобным для различных типов поездок. Цена новинки составляет всего 2350 долларов, что делает Qianjiang Shan 250 выгодным выбором для любителей ретро-стиля и приключений на двух колесах.