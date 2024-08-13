Видеозаписями с корпоративной конференции Microsoft от 2013 года поделилися в X известный инсайдер WalkingCat. В роликах инженер Microsoft Джо Даффи рассказывал об облачной операционной системе Midori, которая в будущем может заменить Windows.

В сети стали известны новые сведения о Midori — операционной системе, разрабатываемой как альтернатива Windows. Издание XDA обратило на это внимание.

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Известный инсайдер WalkingCat поделился видеозаписями с корпоративной конференции Microsoft 2013 года, где инженер Джо Даффи рассказывал об облачной ОС Midori.

Судя по представленным материалам, новая операционная система должна была быть облачной, совместимой с программами, разработанными для Windows, и удовлетворять высоким стандартам безопасности. Все сторонние драйверы в системе функционировали бы как независимые процессы, что минимизировало бы риски для ядра ОС. По информации XDA, при возникновении проблем с драйверами это не затрагивало бы саму операционную систему. «Если бы мир использовал Midori вместо Windows, сбоя CrowdStrike можно было бы избежать», — утверждают авторы.

Также отмечено, что проектом Midori занималась команда высококвалифицированных инженеров с большим опытом. Первая бета-версия операционной системы появилась в 2009 году, а в 2015 году разработки были официально приостановлены.

В последние годы тема облачных операционных систем становится все более актуальной, и Midori могла бы стать прорывом в этой области. Ее подход к безопасности, где сторонние драйверы изолируются от ядра ОС, обеспечивает значительно меньший риск для пользователей, минимизируя вероятность серьёзных сбоев системы. Благодаря этому Midori могла бы привлечь большую аудиторию, заинтересованную в надежных и стабильных решениях.

Однако, несмотря на многообещающие характеристики Midori, проект так и не смог достичь стадии полноценного релиза. Окончание разработки в 2015 году оставило многих в недоумении, учитывая растущий интерес к облачным сервисам и приложениям. Не исключено, что Microsoft решила сосредоточиться на других направлениях, таких как интеграция облачных технологий в существующие продукты, включая Windows.

Тем не менее, информация о Midori возобновляет дискуссии о будущем операционных систем. Компании и пользователи продолжают искать новые подходы к вычислениям, и идеи, заложенные в Midori, могут быть использованы в будущих проектах Microsoft или же переданы на рассмотрение альтернативным разработчикам в сфере операционных систем.