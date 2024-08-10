Полагая, что эта огромная сумма не что иное, как выигрыш в криптовалютную лотерею, Сингх и Манивел сняли часть средств и потратили их на личные нужды. В частности, они купили недвижимость в Мельбурне.

В мае 2021 года клиент криптобиржи Crypto.com по имени Джатиндер Сингх попытался внести $100, используя банковский счет своей подруги Теваманогари Манивелом. Поскольку транзакция шла от третьего лица, биржа отклонила платёж. Однако из-за ошибки сотрудников, вместо ожидаемой суммы на счет пришло $10,4 млн.

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Считаю, что это баснословные деньги пришли от удачи в криптовалютной лотерее, Сингх и Манивел начали тратить средства на собственные нужды, включая покупку недвижимости в Мельбурне.

Обнаружив ошибку лишь через семь месяцев, Crypto.com инициировала процесс возврата сумм через Commonwealth Bank. Манивел перевела $4 млн на оффшорный счёт, чем вызвала подозрения в мошенничестве.

В марте 2022 года власти арестовали Манивел перед её вылетом в Малайзию, а позже был задержан и Сингх, который признал, что потратил чужие деньги, но не с преступными намерениями.

Сейчас он ожидает приговора, назначенного на конец августа, а Манивел предстоит отбыть 18 месяцев общественных работ. биржа пытается вернуть потерянные средства.

Тем временем, усилия властей по возврату средств могут оказаться сложными. Даже если компенсация будет осуществлена, судебные разбирательства и потенциальные уголовные дела могут затянуться на долгие месяцы и годы.