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Финансовый портфель
Дилер привез в Россию купеобразный кроссовер BMW X4 2024 года выпуска
Автомобиль оценен в 10,335 млн рублей, но с учетом скидок и спецпредложений его можно купить за 9,175 млн рублей. Для сравнения, за новейший BMW X2 дилер просит почти 10,1 млн рублей.

В Россию поступил купеобразный кроссовер BMW X4 2024 года. Его стоимость составляет около 10,335 миллиона рублей, однако с учетом специальных предложений и скидок цена может быть снижена до 9,175 миллиона рублей. Напомним, что за самый новый BMW X2 дилер запрашивает почти 10,1 миллиона рублей. 

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BMW X4 второго поколения в кузове G02 доступен в версии xDrive20i, оснащенной 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Комплектация включает полный набор подушек безопасности, адаптивные фары, датчики света и дождя, систему парковки с датчиками спереди и сзади, а также климатический и круиз-контроль. Багажник открывается электроприводом, а внутри салона — кожаная обивка и спортивные кресла с хорошей боковой поддержкой. 

Эта модель постепенно покидает рынок, и производитель рекомендует рассмотреть альтернативы, такие как BMW X2 или новейший X3. Если вам требуется больше пространства, у автопроизводителя есть и BMW X6.

Модель BMW X4 2024 года предлагает привычные достоинства, присущие купеобразным кроссоверам, сочетая спортивный характер и элегантный дизайн. Новинка отличается динамичными линиями кузова и характерной решеткой радиатора, что придает автомобилю агрессивный, но в то же время стильный вид. Хорошая аэродинамика помогает не только улучшить внешний вид, но и повысить эффективность вождения. 

Кроме того, X4 оснащен множеством современных технологий. Информационно-развлекательная система с высоким качеством дисплея, поддержка Apple CarPlay и Android Auto делают путешествия более комфортными и безопасными. Важным аспектом является и уровень шумоизоляции, который позволяет наслаждаться тишиной даже на высоких скоростях.

Среди конкурентов, таких как BMW X2 и X3, X4 выделяется именно сочетанием стиля и спортивности, что делает его привлекательным для тех, кто хочет иметь уникальный автомобиль с высоким уровнем комфорта в классе кроссоверов.

Безопасность — еще одна приоритетная область в BMW X4. Модель оснащена комплексом систем безопасности, включая систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль и систему предупреждения о покидании полосы движения. Эти технологии не только повышают уровень безопасности, но и снижают стресс при вождении.

#технологии #безопасность #скидки #цена #2024 #кроссовер #двигатель #интерьер #комплектация #bmw x4
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