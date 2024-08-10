Судя по тексту письма, одной из главных проблем рынка в Международной ассоциации дилеров (МАД) сейчас видят множество фирм-однодневок, которые ввозят автомобили в Россию, не заботясь об их дальнейшем обслуживании. Это нарушает права и россиян-покупателей, и профессиональных дилеров, которые много лет вкладывались в формирование инфраструктуры отрасли — к примеру, финансировали создание сервисной системы.

Международная ассоциация дилеров автомобилей (МАД), объединяющая представителей Lada и других марок, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о повышении утильсбора на автомобили. Как сообщает «Газета.Ru», МАД считает, что данное повышение поможет создать более цивилизованный автопром в России.

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В ассоциации отмечают, что одной из основных проблем является присутствие множества фирм-однодневок, ввозящих автомобили в страну и не заботящихся о их дальнейшем обслуживании. Это ущемляет интересы как покупателей, так и опытных дилеров, которые долгое время инвестировали в развитие инфраструктуры отрасли.

Кроме того, дилеры подчеркивают, что увеличение утильсбора сделает инвестиции в локальное производство автомобилей более привлекательными.

Ассоциация РОАД также обращалась к властям с просьбой разъяснить вопрос господдержки утилизационного сбора. По их оценкам, за последние 2,5 года стоимость автомобилей удвоилась, и с учётом последующих повышений, к 2030 году они могут вырасти ещё в два раза, что сделает новые машины недоступными для 95% россиян.

Дилеры АвтоВаз также указывают на необходимость создания равных условий для всех участников рынка. Они утверждают, что высокие утильсборы отфильтруют недобросовестных импортеров, что приведет к улучшению общего качества автомобилей, представленных на рынке. Это, в свою очередь, способствовало бы повышению доверия со стороны потребителей и поддержке отечественного производителя.

Повышение утильсбора, по мнению дилеров, также позволит расширить возможности для разработки и внедрения инновационных технологий в местное производство автомобилей. Инвестиции в здравоохранение и образование станут более ощутимыми при наличии стабильного дохода от утилизационного сбора, или, как минимум, послужат дополнительным стимулом для увеличения производственной капиллярности.

Однако Ассоциация РОАД предупреждает о рисках. Подъем цен может негативно повлиять на спрос на автомобили, что приведет к падению продаж, а значит, и к сокращению рабочих мест в отрасли. Специалисты советуют властям учитывать мнение всех заинтересованных сторон при принятии решений о повышении утильсбора, чтобы не усугубить текущую экономическую ситуацию.

В условиях растущей конкуренции на автомобильном рынке необходимо учитывать не только интересы производителей, но и потребителей. Повышение утильсбора может создать дополнительные финансовые нагрузки на покупателей, что негативно скажется на доступности автомобилей. Это может привести к сокращению доли продаж новых автомобилей, что, в конечном итоге, сказывается на всей отрасли.