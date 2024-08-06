Представитель Anthropic отрицал, что партнёрство было слиянием, заявив: «Мы независимая компания, и ни одно из наших стратегических партнёрств или отношений с инвесторами не умаляет независимость нашего корпоративного управления или нашу свободу в партнёрстве с другими».

На фоне растущих опасений о конкуренции в сфере генеративного искусственного интеллекта, происходят важные шаги. Ранее CMA инициировало аналогичные проверки сделок между такими компаниями, как Amazon и Anthropic, OpenAI и Microsoft, а также Microsoft и французским стартапом Mistral. Регуляторы выражают беспокойство по поводу концентрации власти в руках крупных технологических игроков.

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Представитель компании Anthropic опроверг информацию о слиянии, подчеркнув: «Мы остаёмся независимой организацией, и наши стратегические партнерства не вмешиваются в наше корпоративное управление и свободу сотрудничества с другими».

Представитель Google добавил: «Мы нацелены на создание самой открытой и инновационной экосистемы в области ИИ. Anthropic имеет возможность использовать услуги разных облачных провайдеров, и мы не претендуем на эксклюзивные права на технологии».

В текущей ситуации высокие ставки в сфере генеративного искусственного интеллекта заставляют компании принимать меры для защиты своих интересов и соблюдения регуляторных требований. Ожидается, что регуляторы будут продолжать тщательно проверять сделки, чтобы предотвратить возможное недобросовестное использование технологий и минимизировать риски для конкурентной среды. Это в свою очередь может привести к задержкам в заключении крупных соглашений, что негативно скажется на инвестировании в исследования и разработки.

В ответ на эти регуляторные вызовы, компании начинают активно развивать свои внутренние исследовательские программы и искать альтернативные пути сотрудничества. Например, организации, занимающиеся ИИ, могут сосредоточиться на создании открытых платформ и стандартов, которые обеспечат доступность технологий для более широкой аудитории и стимулируют инновации в области.

Несмотря на текущие ограничения, эволюция рынка ИИ всё равно представляется многообещающей. Появление новых игроков и развитие технологий создают возможности для создания гибких и прозрачных бизнес-моделей, что поможет формировать более справедливую и конкурентную среду.