Благодаря новому устройству сотрудники компании смогут оперативно и безопасно перемещать неправильно припаркованные электросамокаты, которые мешают пешеходам.

Недавно в России был разработан грузовой электросамокат под названием «симовоз», который уже начал использоваться на улицах Подмосковья. Создатели данного устройства объясняют, что оно предназначено для транспортировки стандартных самокатов. Интересно, что «тяжелая» версия этого устройства способна перевозить до трех обычных самокатов одновременно. Это новшество позволит работникам компании оперативно и безопасно перемещать неправильно припаркованные электросамокаты, которые могут создавать неудобства для пешеходов.

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Кроме того, с введением нового оборудования компания намеревается значительно увеличить число сотрудников, отвечающих за порядок в зонах, где используются электросамокаты. Эти специалисты будут следить за соблюдением правил парковки и информировать пользователей о возможных штрафах.

На фоне внедрения новой техники, власти Москвы снизили максимальную скорость движения электросамокатов до 20 км/ч. Также в Санкт-Петербурге был введен запрет на парковку электросамокатов в центре города, который ранее действовал только во время праздничных дней.

С увеличением числа сотрудников, отвечающих за соблюдение правил, саморазрешение ситуации с парковкой становится более актуальным. Эти специалисты смогут проводить рейды, информируя пользователей о правилах и способствуя более осознанной эксплуатации самокатов. Ожидается, что новая политика также снизит количество штрафов и конфликтов между пользователями и пешеходами.