Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
Благодаря новому устройству сотрудники компании смогут оперативно и безопасно перемещать неправильно припаркованные электросамокаты, которые мешают пешеходам.

Недавно в России был разработан грузовой электросамокат под названием «симовоз», который уже начал использоваться на улицах Подмосковья. Создатели данного устройства объясняют, что оно предназначено для транспортировки стандартных самокатов. Интересно, что «тяжелая» версия этого устройства способна перевозить до трех обычных самокатов одновременно. Это новшество позволит работникам компании оперативно и безопасно перемещать неправильно припаркованные электросамокаты, которые могут создавать неудобства для пешеходов.

реклама

Кроме того, с введением нового оборудования компания намеревается значительно увеличить число сотрудников, отвечающих за порядок в зонах, где используются электросамокаты. Эти специалисты будут следить за соблюдением правил парковки и информировать пользователей о возможных штрафах. 

На фоне внедрения новой техники, власти Москвы снизили максимальную скорость движения электросамокатов до 20 км/ч. Также в Санкт-Петербурге был введен запрет на парковку электросамокатов в центре города, который ранее действовал только во время праздничных дней.

С увеличением числа сотрудников, отвечающих за соблюдение правил, саморазрешение ситуации с парковкой становится более актуальным. Эти специалисты смогут проводить рейды, информируя пользователей о правилах и способствуя более осознанной эксплуатации самокатов. Ожидается, что новая политика также снизит количество штрафов и конфликтов между пользователями и пешеходами.

#подмосковье #безопасность пешеходов #грузовой электросамокат #парковка электросамокатов #развитие микромобильности #симовоз #скорость электросамокатов #соблюдение правил #транспортировка самокатов #штрафы за парковку
+
Написать комментарий (0)
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
В Подмосковье запустят производство промышленных роботов
В Подмосковье начнут строительство комплекса по производству мраморной говядины и мяса буйволов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
4
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
+
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
3
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
4
NASA опасается за лунную орбитальную станцию из-за больших размеров SpaceX Starship
3
В России продолжается масштабная реконструкция БАМа — введены новые объекты
+
OnePlus готовит к выходу складной смартфон Open Apex Edition
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
Samsung подтверждает наличие у Galaxy S25 Ultra дисплея и камеры высочайшего класса
+
Honor выпустила смартфон среднего класса X60i с процессором МediaTek Dimensity 6080 и 20 ГБ ОЗУ
+
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
PlayStation 5 Pro будет в 4 раза быстрее в трассировке лучей по сравнению с базовой моделью
+
У складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 могут быть проблемы с пылью
+
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
+

Популярные статьи

Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
18
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
18
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
3
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
18
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
8
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
120
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
18:49
Набиуллину давно пора расстрелять. - Зачем занимать деньги, при профиците бюджета? Чтобы терять деньги на процентах? Она вообще принимает кучу совершенно диких с точки зрения экономической науки решен...
Россия вошла в ТОП-3 стран по безопасному уровню госдолга
Obscury
18:47
Где там Сашка из ростовской области? Рассказывал, что ничего не долетает. Сегодня нефтебаза и четыре дрога по жилым домам.
Пользователь Reddit пожаловался на гарантийное обслуживание Intel. И вновь процессоры Raptor Lake
Серафим Ясный
18:29
Я уже перешёл на 11 и железо у меня 2014 - 2016 года на старом ПК, все летает до 30 года можно не переживать
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
SlyBiBi
18:28
Перефразируя сентенцию этого пейсателя: "Аффтар дурак, ему все-равно".
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Такой то
18:26
это могло бы огорчить домохозяинов но домохозяины не знаю что это и куда это втыкать
Роскомнадзор планирует блокировать научно-техническую информацию о VPN для обхода блокировок
SlyBiBi
18:20
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
grazer08
18:20
Так многие успели и 4090 по 130 - 145 тыс. ухватить. Сейчас брать с магаза не вариант, только если есть куча бабла и под определённые задачи. А так 7900 XTX если нужен "жир".
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
SlyBiBi
18:20
Аффтар - продажная рекламная шлюха!
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
ЧatoБoт
18:18
>В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»... >Так в руках российских военных в зоне СВО появились дроны «Пиронья-13»... Так всё же, блохастый, как правильно назвали свой дрон разработчики? ...
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
Алексей Дрёмин
18:13
Да и пофиг как то на обновления, я их все равно отключил. Буду дальше на 10 сидеть. 11 бестолковая сыромятина
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем