Предполагается, что бескапотный автомобиль такого формата будет интересен коммунальным службам, которые закупают подобную технику для перевозки ремонтных бригад. Для этих целей сейчас, как правило, закупаются уазовские «буханки», отмечается в сообщении.

С 2 августа стало известно, что в России начнётся производство грузовиков Sollers Argo с двухрядной кабиной на пять мест, сообщает Quto.ru.

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Эти автомобили собираются на удлинённом шасси, длина которого составляет 5,8 метра, увеличив размер на 500 мм по сравнению с обычными моделями. Под капотом установят двухлитровый турбодизель, произведённый в России, а также предложат шестиступенчатую механическую коробку передач. Привод будет реализован только на задние колёса.

Такой бескапотный грузовик, по мнению экспертов, будет востребован среди коммунальных служб, которые традиционно используют «буханки» от УАЗа для транспортировки ремонтных бригад, как отмечается в публикации.

Sollers Argo является переработанной версией грузовика китайского производителя JAC и производится на новом сборочном заводе в Ульяновске с полным циклом изготовления, включая сварку кабин.

Стоит отметить, что 29 июля автозавод приостановил работу на корпоративный отдых до 4 августа, но дефицита машин в это время не ожидается. 10 июня компания «Соллерс» также запустила продажи легковесного грузовика с бензиновым двигателем, стоимость которого начинается от 2,3 миллиона рублей, что на 340 тысяч рублей меньше, чем у дизельной версии.