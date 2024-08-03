Perceptive собрала 30 миллионов долларов вложений, среди ведущих инвесторов - доктор Эдвард Цукерберг, отец Марка Цукерберга.

Процедуру выполнил робот с инновационным искусственным интеллектом (ИИ), что стало значимым прорывом в области стоматологических технологий, согласно информации от компании Perceptive, специализирующейся на этом направлении.

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В пресс-релизе упоминается, что Perceptive использовала свою высокотехнологичную роботизированную систему для проведения данной процедуры на человеке. Операция выполнялась с помощью роботизированной руки, работающей под управлением программного обеспечения, основанного на ИИ.

Компания стремится повысить как скорость, так и точность проведения стоматологических процедур, включая установку коронки. Perceptive намерена уменьшить время, затрачиваемое на процесс, до 15 минут, заменив традиционные два похода к дантисту, каждый из которых занимает минимум один час.

Кроме того, компания привлекла 30 миллионов долларов инвестиций, среди её вкладчиков находится доктор Эдвард Цукерберг, который является отцом основателя Meta Марка Цукерберга.