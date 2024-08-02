DOJ начало второе расследование после жалоб конкурентов Nvidia. Министерство проверит, злоупотребляла ли компания доминирующим положением на рынке, чтобы оказывать давление на поставщиков облачных услуг, заставляя их покупать свои продукты. Расследование должно установить, берёт ли Nvidia с клиентов завышенную плату за сетевое оборудование, если они решают приобрести ИИ-чипы у компаний-конкурентов: AMD и Intel.

Министерство юстиции США (DOJ) инициировало два расследования в отношении компании Nvidia. Первое из них касается приобретения израильского стартапа Run:ai, который разрабатывает ПО для управления графическими процессорами. Как сообщает Politico, сумма сделки составила $700 миллионов. Второе расследование связано с предположениями о злоупотреблении компанией своим доминирующим положением на рынке чипов для искусственного интеллекта, о чем сообщило издание Information.

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За последние годы регулирующие органы в США и других странах обращают пристальное внимание на слияния крупных технологических компаний. В конце июля три регулятора из США, Великобритании и ЕС выразили намерение защищать честную конкуренцию в сфере ИИ.

DOJ начало следствие после поступления жалоб от конкурентов компании, чтобы выяснить, использует ли Nvidia своё влияние для давления на облачные сервисы с целью продаж своих продуктов, а также устанавливает ли высокие цены на сетевое оборудование. Представитель Nvidia заверил, что компания придерживается всех законодательных норм и готова предоставить необходимые сведения.