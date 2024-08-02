Министерство юстиции США (DOJ) инициировало два расследования в отношении компании Nvidia. Первое из них касается приобретения израильского стартапа Run:ai, который разрабатывает ПО для управления графическими процессорами. Как сообщает Politico, сумма сделки составила $700 миллионов. Второе расследование связано с предположениями о злоупотреблении компанией своим доминирующим положением на рынке чипов для искусственного интеллекта, о чем сообщило издание Information.
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За последние годы регулирующие органы в США и других странах обращают пристальное внимание на слияния крупных технологических компаний. В конце июля три регулятора из США, Великобритании и ЕС выразили намерение защищать честную конкуренцию в сфере ИИ.
DOJ начало следствие после поступления жалоб от конкурентов компании, чтобы выяснить, использует ли Nvidia своё влияние для давления на облачные сервисы с целью продаж своих продуктов, а также устанавливает ли высокие цены на сетевое оборудование. Представитель Nvidia заверил, что компания придерживается всех законодательных норм и готова предоставить необходимые сведения.