Рулевая рейка с более коротким передаточным отношением взята от Ford Kuga, опоры стоек передней подвески и втулки рулевой рейки — от Mustang Mach-E.

Ford Maverick

Ford анонсировала обновлённую версию своего безрамного пикапа — Ford Maverick Lobo, который имеет сходство с европейской моделью Ford Focus ST.

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Данная модель переняла от Focus ST семиступенчатую автоматическую коробку передач, модернизированные передние тормоза, увеличенный радиатор и систему для охлаждения масла коробки. Рулевая рейка с коротким передаточным соотношением была взята у Ford Kuga, в то время как элементы передней подвески и втулки позаимствованы у Mustang Mach-E.В электронный блок управления трансмиссией внедрён уникальный режим Lobo, имитирующий работу заблокированного заднего дифференциала, что значительно улучшает управляемость автомобиля.

Ford Maverick

Ford Maverick Lobo оснащён уникальными пружинами и амортизаторами, что позволяет уменьшить дорожный просвет на 13 мм спереди и на 29 мм сзади. Под капотом установлен 2,0-литровый турбомотор EcoBoost, развивающий мощность в 241 л.с.

Ford Maverick

Также его дизайн привлекает внимание благодаря необычным дискам, оформленным в стиле анемостатов, оригинальной радиаторной решетке, а также окрашенным в цвет кузова бамперам и порогам. Новые яркие цветовые решения добавляют еще больше выразительности. В Соединенных Штатах стартовая цена Ford Maverick Lobo составляет 42 тысячи долларов, что приблизительно эквивалентно 3,6 миллиона рублей.