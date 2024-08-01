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Угон машин в России стал возможен по VIN — информация в коде помогает изготавливать ключи
В зоне риска оказались тысячи автовладельцев.

В России появилась угроза угона автомобилей по VIN-коду. Информация, содержащаяся в этом идентификационном коде, позволяет создавать ключи для иностранных автомобилей. Это ставит под угрозу безопасность множества автовладельцев.

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По данным специалистов, работающих в сфере противоугонных технологий, была озвучена информация о возможности угона автомобилей со смарт-ключами, используя только VIN-номер. Хотя данная схема не является новой, она стала особенно актуальной после ухода европейских автопроизводителей с российского рынка. Ранее дубликаты ключей могли изготавливать только официальные представители брендов, но теперь это могут делать и различные посредники. В результате, оригинальные ключи от чужих автомобилей стали доступны практически любому желающему.

После ухода сертифицированных дилеров европейских марок из России, автовладельцы столкнулись с трудностями при необходимости изготовления дубликатов ключей в случае их потери. Для создания нового ключа и его привязки к современным автомобилям требуется доступ к специализированному программному обеспечению производителей. Сложности возникли как у владельцев премиум-немецких автомобилей (таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi), так и у владельцев более доступных моделей, например, Volkswagen и Skoda. Ушедшие автоконцерны закрыли доступ к своему программному обеспечению для пользователей из России.

Проблема с изготовлением дубликатов ключей для утраченных автомобилей нашла свое решение. На помощь автовладельцам пришли посредники, которые начали предлагать услуги по заказу оригинальных ключей из Армении, США, Турции и других стран. Кроме того, появились специалисты, способные перепрограммировать электронные блоки автомобилей и отключать иммобилайзеры. Это значительно ухудшило уровень безопасности автомобилей и увеличило риски угона.

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