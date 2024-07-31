Цены нового BMW M5 Touring станут известны позже.

В середине августа на Pebble Beach Concours d'Elegance дебютирует новый BMW M5 Touring, который станет последним дополнением к семейству BMW 5 Series. Этот «горячий» универсал оснастят гибридной системой, развивающей 727 л.с., что делает его одним из самых мощных автомобилей в своем классе.

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Модель BMW 5 Series впервые увидела свет в 1972 году и с тех пор неоднократно обновлялась. Актуальное восьмое поколение, известное как серия G60, было представлено весной 2023 года. Вскоре после этого, в сентябре, состоялся дебют модели с подзаряжаемой гибридной установкой. В феврале этого года к семейству присоединились универсалы – BMW 5 Series Touring и BMW i5 Touring. Недавно на рынке появился «заряженный» седан M5, а теперь в ближайшие месяцы нас ждет выход и «горячего» универсала M5 Touring.

Премьера BMW M5 Touring состоится 15 августа на ежегодном мероприятии Pebble Beach Concours d'Elegance в США. Ожидается, что новинка будет представлена и на американском рынке, что подтвердили в BMW. Ранее компания публиковала тизеры и фотографии замаскированных прототипов M5 Touring, что позволило дизайнеру Никите Чуйко предположить, как будет выглядеть этот спортивный универсал.

Экстерьер нового BMW M5 Touring будет напоминать дизайн седана M5. В передней части автомобиля можно ожидать черную глянцевую радиаторную решетку в форме «ноздрей», дополненную подсвеченной окантовкой. Головные фары, вероятно, будут оснащены «скобками» для дневных ходовых огней. Спортивные элементы, такие как карбон-керамические тормоза M с золотыми суппортами, могут быть доступны в качестве опции. Задняя часть универсала получит горизонтальные фонари и более агрессивный задний бампер по сравнению с обычной моделью 5 Series Touring.

Интерьер BMW M5 Touring будет аналогичен интерьеру седана M5. Это значит, что покупатели могут ожидать спортивные сиденья, измененное рулевое колесо с функцией обогрева, а также акустику Bowers & Wilkins в стандартной комплектации. В передней панели будет установлена изогнутая комбинация приборов с диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с операционной системой BMW 8.5.

BMW M5 Touring будет оснащен гибридной системой полного привода M xDrive, аналогичной той, что используется в седане M5. В ее основе находится бензиновый битурбомотор V8 объемом 4,4 литра с мощностью 585 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм, работающий в тандеме с электродвигателем мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. Совокупная мощность гибридной системы составляет 727 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1000 Нм. В паре с этим двигателем работает восьмиступенчатый автомат M Steptronic.

Дополнительно к гибридной системе в составе BMW M5 Touring присутствует тяговая батарея емкостью 18,6 кВт*ч, которую можно заряжать от сети переменного тока мощностью до 7,4 кВт. На одной только электротяге максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Цены на новый BMW M5 Touring будут объявлены позже.