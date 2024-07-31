Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Новый BMW M5 Touring скоро продемонстрируют на Pebble Beach
Цены нового BMW M5 Touring станут известны позже.

В середине августа на Pebble Beach Concours d'Elegance дебютирует новый BMW M5 Touring, который станет последним дополнением к семейству BMW 5 Series. Этот «горячий» универсал оснастят гибридной системой, развивающей 727 л.с., что делает его одним из самых мощных автомобилей в своем классе.

реклама

Модель BMW 5 Series впервые увидела свет в 1972 году и с тех пор неоднократно обновлялась. Актуальное восьмое поколение, известное как серия G60, было представлено весной 2023 года. Вскоре после этого, в сентябре, состоялся дебют модели с подзаряжаемой гибридной установкой. В феврале этого года к семейству присоединились универсалы – BMW 5 Series Touring и BMW i5 Touring. Недавно на рынке появился «заряженный» седан M5, а теперь в ближайшие месяцы нас ждет выход и «горячего» универсала M5 Touring.

Премьера BMW M5 Touring состоится 15 августа на ежегодном мероприятии Pebble Beach Concours d'Elegance в США. Ожидается, что новинка будет представлена и на американском рынке, что подтвердили в BMW. Ранее компания публиковала тизеры и фотографии замаскированных прототипов M5 Touring, что позволило дизайнеру Никите Чуйко предположить, как будет выглядеть этот спортивный универсал.

Экстерьер нового BMW M5 Touring будет напоминать дизайн седана M5. В передней части автомобиля можно ожидать черную глянцевую радиаторную решетку в форме «ноздрей», дополненную подсвеченной окантовкой. Головные фары, вероятно, будут оснащены «скобками» для дневных ходовых огней. Спортивные элементы, такие как карбон-керамические тормоза M с золотыми суппортами, могут быть доступны в качестве опции. Задняя часть универсала получит горизонтальные фонари и более агрессивный задний бампер по сравнению с обычной моделью 5 Series Touring.

Интерьер BMW M5 Touring будет аналогичен интерьеру седана M5. Это значит, что покупатели могут ожидать спортивные сиденья, измененное рулевое колесо с функцией обогрева, а также акустику Bowers & Wilkins в стандартной комплектации. В передней панели будет установлена изогнутая комбинация приборов с диагональю 12,3 дюйма и 14,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с операционной системой BMW 8.5.

BMW M5 Touring будет оснащен гибридной системой полного привода M xDrive, аналогичной той, что используется в седане M5. В ее основе находится бензиновый битурбомотор V8 объемом 4,4 литра с мощностью 585 л.с. и максимальным крутящим моментом 750 Нм, работающий в тандеме с электродвигателем мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 280 Нм. Совокупная мощность гибридной системы составляет 727 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1000 Нм. В паре с этим двигателем работает восьмиступенчатый автомат M Steptronic.

Дополнительно к гибридной системе в составе BMW M5 Touring присутствует тяговая батарея емкостью 18,6 кВт*ч, которую можно заряжать от сети переменного тока мощностью до 7,4 кВт. На одной только электротяге максимальная скорость составляет 140 км/ч.

Цены на новый BMW M5 Touring будут объявлены позже.

#автомобили #авто #автомобиль #машины #bmw #машина #машины в рф #седан #седан m5 #универсал m5 touring
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
16
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
4
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
2
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
5
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
1
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
7
Google обновила Android Auto до версии 12.5
1
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
+
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Федеральную трассу М-8 «Холмогоры» расширят до четырёх полос
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
Samsung выпустила флэш-накопитель USB 3.2 Type-C емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 400 МБ/с
3
152-мм снаряд Мсты-С поразил очередной танк Abrams ВСУ
2
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
Snapdragon 4s Gen 2 не получит поддержки экранов 120 Гц и камер 108 Мп
+
Марк Цукерберг подарил основателю NVIDIA чёрную дублёнку
1

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
15
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
14
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
24
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
43
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
+
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
14
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
18
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16

Сейчас обсуждают

bimvert
20:15
написано, по видимому, с, как минимум, помощью чат гпт, если не полностью ей
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
Anton Gushin
19:55
Все дело в мозгах. В мозгах геймеров, в мозгах аффтара, в мозгах разрабов и прочих продвигающих повестку на удорожания железа. В 4К стал играть с 2060 super и все норм.
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
FelsheR-BANz
19:50
Это же не оружие или наркотики - купи на алике и юзай.
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
Колючка
19:44
Кто лучше всех знает, как играть в футбол? Комнатные скуфы, с трудом встающие с дивана. Кто лучше всех знает, как создать автомобиль? Експерты с оверклокер сру.
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
Eisbrecher
19:44
Возможно вы удивитесь, но Луна реально крутится вокруг Солнца. Вместе с Землей.
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
Evgen Udo
19:41
Во продолжите чавкать у Украины на своей параше. И то ли ещё будет тля.
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
Eisbrecher
19:36
Ссылку на нормальный ноут с 4060 на борту не оставите? Если, конечно, это не какой-нибудь ноунейм с озона, в таком случае можете не утруждать себя. Открыл ДНС, глянул цены. Самый простенький ноут с 40...
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
FelsheR-BANz
19:36
Такие преступления совершают по всему миру. О том и речь. В той-же культурной Геймании, чужие бородатые мужики приходят в детские сады обниматься с детишками. "В Германии вовсю полыхает скандал. Неско...
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Юрий Филатов
19:36
А вот нечего было понты колотить и цены завышать. Продавайся 7700ХТХ на 40% дешевле 4070 её бы расхватывали как когда то rx470 А так то АМД выкатила карту уровня 4060 и попробовали продавать ее как 4...
AMD получила рекордную прибыль за 2 квартал 2024, но потеряла 59% выручки в сегменте видеокарт
Marik S
19:28
Я с трудом это представляю. Как возможно не увернуться от ракеты запущенной с расстояния 213 км.? Сверхзвук?
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем