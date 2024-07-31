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Разработчики «Атома» завершили интерьер электромобиля и опубликовали рендеры серийной версии
В салонное зеркало встроен видеорегистратор и экран, на который передается картинка с камеры заднего вида. На левой передней стойке разместилась камера системы Face ID.

Российские разработчики электромобиля «Атом» объявили об окончании работ над интерьером автомобиля. Вслед за этим были опубликованы рендеры, демонстрирующие, как будет выглядеть серийная версия модели.

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Одной из самых интересных особенностей серийного «Атома» является отсутствие центральных стоек, что значительно повышает удобство посадки в автомобиль. Эта характеристика особенно полезна для такси и каршеринга. Задние двери будут открываться против хода движения, что также добавляет удобства.

На обогреваемом рулевом колесе установлен небольшой экран цифровой приборной панели, а в оформлении салона использованы кожа или ткань. Атмосферная подсветка, реагирующая на дорожные условия, и настраиваемое освещение салона обеспечат максимальный комфорт пассажирам. Передние кресла оснащены электрическими регулировками и подогревом, такая же функция предусмотрена и для сидений второго ряда.

Объем багажника составляет 345 литров, а при складывании спинки заднего сиденья увеличивается до 1020 литров, что делает «Атом» весьма практичным для повседневного использования.

Салонное зеркало оснащено видеорегистратором и экраном, на который передается изображение с камеры заднего вида. На левой передней стойке расположена камера системы Face ID, обеспечивающая дополнительный уровень безопасности и удобства.

Электромобиль «Атом» сочетает в себе инновационные технологии и продуманный до мелочей дизайн, что делает его привлекательным выбором для современных пользователей, ценящих комфорт, безопасность и функциональность.

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