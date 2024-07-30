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Samsung Galaxy S25 Ultra будет иметь 16 ГБ ОЗУ и закругленные углы корпуса
Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.

В ближайшем будущем Samsung планирует представить новый флагманский смартфон Galaxy S25 Ultra, который обещает не только стильный дизайн с закругленными углами, но и значительное улучшение технических характеристик. Согласно информации от известного инсайдера Ice Universe, будущая модель будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти.

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Samsung Galaxy S25 Ultra вернет объем оперативной памяти до 16 ГБ, который был в старших моделях Galaxy S20 Ultra и Galaxy S21 Ultra. Напомним, что с запуском Galaxy S22 Ultra компания уменьшила объем ОЗУ до 12 ГБ, даже для самых продвинутых версий. Возвращение к 16 ГБ памяти в Galaxy S25 Ultra не только улучшит многозадачность, но и обеспечит более плавную работу приложений и игр.

Согласно предварительным данным, Galaxy S25 Ultra будет оснащен новой и более быстрой памятью типа LPDDR6, что должно значительно улучшить производительность устройства по сравнению с предыдущими поколениями.

Инсайдер Ice Universe зарекомендовал себя как надежный источник информации о новых трендах в мире смартфонов. В прошлом он первым сообщил о таких инновациях, как экраны-водопады, чёлка в iPhone X, новый дизайн iPhone 14 и 200-мегапиксельный датчик изображения от Samsung. Его сведения о Galaxy S25 Ultra подтверждаются надежными источниками из отдела исследований и разработок Samsung.

Интерес пользователей к новому флагману Samsung высок, особенно после того, как компания улучшила спецификации и функциональные возможности своих устройств. Samsung Galaxy S25 Ultra обещает стать одним из самых мощных и технологичных смартфонов на рынке.

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