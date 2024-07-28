«В One UI 7 нет Dynamic Island. В строке состояния есть просто значок эллипса. В One UI 6 он использовался только для отображения вызова, в One UI 7 добавлены другие функции. Такие, как секундомер и запись. Я думаю, что расширение этой умной функции не подражает Apple», — рассказал Ice Universe.

Компания Samsung продолжает развивать свои мобильные интерфейсы, предлагая пользователям новейшую версию One UI 7. Инсайдер Ice Universe, известный своими точными предсказаниями о будущих технологиях, поделился некоторыми особенностями этого обновления. Новая версия интерфейса будет иметь ряд улучшений, которые могут сделать использование устройств Samsung ещё более удобным.

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One UI 7 от Samsung не будет включать в себя аналог функции Dynamic Island, представленной Apple в своих устройствах. Вместо этого корейский гигант решил пойти собственным путём, расширяя возможности уже существующих элементов интерфейса.

В новой версии One UI 7 строка состояния будет использовать значок эллипса, который выполняет более широкие функции, чем его предшественник в One UI 6. Если раньше он использовался исключительно для отображения вызова, то теперь его функционал значительно расширен. По словам Ice Universe, в One UI 7 добавлены такие возможности, как секундомер и запись звука.

Ice Universe — известный инсайдер в мире технологий, неоднократно предсказывавший будущее новинок различных компаний, в том числе и Samsung. Его прогнозы о новинках часто подтверждаются, и он не раз сообщал о новшествах, которые затем появлялись на рынке. Среди его наиболее точных предсказаний можно выделить:

Экран-водопад. Первым рассказал о тренде на экраны-водопады, которые позже стали популярными среди производителей смартфонов.

Дизайн iPhone X. Предсказал появление «чёлки» в iPhone X, что стало революционным изменением в дизайне устройств Apple.

Новый дизайн iPhone 14. Предоставил информацию о внешнем виде iPhone 14 задолго до его официального анонса.

200-мегапиксельный датчик изображения Samsung. Сообщил о разработке Samsung нового мощного датчика изображения.

Samsung One UI 7 обещает быть одним из самых значительных обновлений пользовательского интерфейса. Компания Samsung стремится предложить пользователям нечто особенное, не подражая конкурентам, а создавая свои уникальные инновации. Возможно, One UI 7 — это лишь начало новой эры мобильных интерфейсов.