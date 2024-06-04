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Innovative Eyewear выпустила коллекцию умных очков Eddie Bauer с поддержкой ChatGPT
Цена модели Velocity, продаваемой без рецепта, начинается от 230 долларов, а версии по рецепту стоят от 250 долларов.

Innovative Eyewear представила новую коллекцию умных очков Eddie Bauer, оснащённых ChatGPT. Эти инновационные очки имеют два микрофона, позволяющих пользователям активировать Siri и ChatGPT, а также получать ответы через четыре встроенных динамика. Кроме того, пользователи могут принимать звонки и управлять приложениями, подключив очки к своему телефону через Bluetooth.

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Для активации ChatGPT необходимо скачать приложение Lucyd, которое поставляется бесплатно с умными очками Eddie Bauer. ChatGPT может помочь в составлении подборок писем, пришедших по электронной почте, а также в обобщении или переводе текстов. Приложение позволяет сохранять историю чатов, независимо от того, какие очки использует пользователь в разные дни. Очки работают от перезаряжаемых батарей, обеспечивающих до 12 часов работы при полной зарядке.

Умные очки Eddie Bauer прекрасно интегрируются с iPhone, вскоре должны добавить поддержку Android. Пользователи могут принимать звонки, воспроизводить музыку и управлять приложениями благодаря Bluetooth 5.2 с радиусом действия до 30 метров. Очки оснащены сенсорным управлением, позволяющим отвечать на звонки, управлять воспроизведением музыки и активировать голосового помощника. В комплект входит зарядная док-станция.

Коллекция умных очков Eddie Bauer от Innovative Eyewear включает модели Horizon, Navigator, Velocity и Explorer. Модель Velocity, продаваемая без рецепта, стоит от 230 долларов, а версии по рецепту начинаются от 250 долларов.

Умные очки Eddie Bauer предлагают пользователям удобство и функциональность, сочетая в себе возможности голосового помощника и современные технологии. С помощью интеграции с ChatGPT пользователи могут эффективно управлять своими задачами, не отвлекаясь от текущих дел. Многофункциональность и стильный дизайн делают эти очки идеальными для современных людей, стремящихся к инновациям и комфорту.

Коллекция умных очков Eddie Bauer от Innovative Eyewear представляет собой инновационное решение для тех, кто ценит современные технологии и комфорт. Благодаря поддержке ChatGPT и интеграции с мобильными устройствами, эти очки предлагают пользователям множество возможностей для повышения продуктивности и улучшения повседневной жизни.

#chat gpt #умные очки #eddie bauer #innovative eyewear #lucyd
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