Напомним, что компания управляет пулом для майнинга биткоинов, соответственно, другие биткоин-майнеры со своим оборудованием могут присоединиться к OCEAN, чтобы объединить свои вычислительные мощности.

Компания OCEAN, поддерживаемая основателем запрещённой в России соцсети X (ранее Twitter) Джеком Дорси, объявила об открытии глобального хаба в Сальвадоре. По мнению представителей компании, новый филиал станет значительным шагом к децентрализации майнинга биткоина на мировом уровне.

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Люк Дашджр, соучредитель и технический директор OCEAN, отметил, что Сальвадор уже опережает другие страны в вопросах внедрения биткоина и майнинга криптовалют. Новый филиал компании поможет стране в развитии цифровой инфраструктуры, создавая дополнительные возможности для её граждан.

Президент OCEAN Марк Артымко подчеркнул, что Сальвадор является маяком надежды для майнинговой индустрии. В то время как многие страны ужесточают запреты на майнинг биткоина, Сальвадор становится привлекательным местом для этой деятельности.

Компания OCEAN управляет пулом для майнинга биткоинов, что позволяет другим майнерам присоединиться и объединить свои вычислительные мощности. Это сотрудничество способствует увеличению эффективности и стабильности процесса добычи криптовалюты.

Одной из ключевых целей OCEAN является продвижение децентрализации майнинга при помощи технологии Stratum V2. Эта технология направлена на перераспределение власти от крупных майнинговых пулов к более широкой базе майнеров, что способствует более равномерному распределению ресурсов и снижению рисков концентрации мощности.

Компания также будет проводить образовательные программы и мероприятия, направленные на повышение осведомленности и вовлеченности местного населения в сферу криптовалют и майнинга.