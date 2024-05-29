Учитывая широкий спектр устройств и операторов связи, вряд ли это проблема ОС Android.

При отправке GIF-файлов с iPhone на Android-смартфоны некоторые пользователи сталкиваются с искажением статистических изображений.

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Этот сбой встречается на различных Android-смартфонах, таких как Google Pixel и Samsung. Все GIF-файлы отправляются с iPhone по протоколам SMS или MMS. Несмотря на различия в операторах связи и моделях устройств, проблема остаётся актуальной для многих пользователей.

Распространённость на разных устройствах делает маловероятным то, что сбой связан с ОС Android. Вполне возможно, что причиной проблемы является приложение Google Messages, но пока нет подтверждений наличия аналогичных проблем при обмене GIF-файлами между Android-смартфонами.

Основное подозрение падает на iOS. Проблема может быть вызвана ошибками в алгоритмах сжатия или рендеринга GIF-файлов на устройствах iPhone. Важно отметить, что увеличение количества сообщений о проблеме совпадает с выпуском обновления iOS 17.5 13 мая, что может указывать на связь между обновлением и возникшей проблемой. Пользователи Android отмечают, что проблема наблюдалась и раньше.

Проблема искажения GIF-файлов при отправке с iPhone на Android остаётся актуальной для многих пользователей. Наиболее вероятной причиной является ошибка в алгоритмах сжатия или рендеринга на iOS. Для решения этой проблемы необходимо сотрудничество между Apple и разработчиками приложений для обмена сообщениями. В ожидании обновлений пользователи должны быть внимательны при отправке мультимедийных файлов и учитывать возможные искажения.