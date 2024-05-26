В Россию такие машины приедут только в июне.

Компания «ФелОкт-сервис», дистрибутор FAW в Белоруссии, начала продажи нового лифтбэка FAW Bestune B70 четвёртого поколения. В Россию эти автомобили прибудут только в июне, тогда как в Белоруссии они уже доступны на складе. Как сообщил заместитель директора по маркетингу и продажам «ФелОкт-сервис» Сергей Нечипуренко, на первые экземпляры уже нашлись покупатели.

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FAW Bestune B70 привлекает внимание своими габаритами: длина автомобиля составляет 4810 мм, а колесная база — 2800 мм. Благодаря этим параметрам и кузову типа лифтбэк, модель часто сравнивают со Skoda Superb. В Белоруссии Bestune B70 представлен в единственной комплектации Super Enjoyment с 2,0-литровым мотором мощностью 217 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Объем топливного бака составляет 50 литров.

FAW Bestune B70 в комплектации Super Enjoyment имеет:

Кожаный салон

Цифровая панель приборов с 7-дюймовым экраном

Панорамная крыша с люком

Датчики света и дождя

Адаптивный круиз-контроль

Электропривод двери багажника

Четыре подушки безопасности

Медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма

Ряд систем помощи водителю

Цена автомобиля в данной комплектации составляет 98 тыс. белорусских рублей, что примерно равно 2,75 млн российских рублей.

В будущем в Белоруссии появятся и другие комплектации FAW Bestune B70. Среди них будет топовая версия с атмосферной подсветкой, беспроводной зарядкой для смартфона и полным набором систем помощи водителю. Этот вариант будет стоить немного дороже.

Также ожидается поступление более простых комплектаций, оснащённых 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Эти варианты будут ориентированы на покупателей, ищущих более доступные решения, но при этом не желающих жертвовать комфортом и качеством.

Новый FAW Bestune B70 четвёртого поколения уже успел заинтересовать автолюбителей в Белоруссии благодаря своим впечатляющим характеристикам и богатому оснащению. В скором времени этот автомобиль станет доступен и в России. Следите за новостями и не упустите шанс приобрести одну из самых интересных новинок на автомобильном рынке.