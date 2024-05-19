Модель Slim, вероятно, действительно заменит Plus, но только лишь с точки зрения того, что первая придёт, а вторая уйдёт, чтобы сохранить четыре модели, как и ранее.

Компания Apple, по слухам, готовится к значительному обновлению линейки iPhone в 2025 году, возможно, представив новую модель под названием iPhone 17 Slim. Предполагается, что эта модель заменит текущий iPhone Plus.

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Согласно утечкам, iPhone 17 Slim будет обладать 6,6-дюймовым дисплеем и может стать частью обновленной линейки, включающей также iPhone 17 с 6,1-дюймовым дисплеем, iPhone 17 Pro с 6,3-дюймовым дисплеем и iPhone 17 Pro Max с 6,9-дюймовым дисплеем. Сообщается, что все модели, за исключением Pro Max, получат новый алюминиевый корпус, тогда как Pro Max останется с титановым корпусом.

Одним из главных предполагаемых нововведений станет уменьшенный "динамический остров" (Dynamic Island) на экране iPhone 17 Pro Max, что возможно благодаря новой технологии "металинз" для датчика приближения, значительно уменьшающей размеры датчика Face ID

Также ходят слухи, что новая линейка получит значительное улучшение фронтальных камер — до 24 мегапикселей вместо текущих 12, что обеспечит лучшее качество селфи и видеозвонков. Ожидается, что модели iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены 8 ГБ оперативной памяти и чипом A18 или A19, в то время как модели Pro получат 12 ГБ оперативной памяти и чип A19 Pro.