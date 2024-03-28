Это машина дорестайлингового образца. Цены пока не объявлены, а первые товарные машины были изготовлены буквально вчера.

В Узбекистане на заводе ADM Jizzakh стартовал выпуск компактного кроссовера Kia Sonet. Цены еще не были оглашены, первые экземпляры автомобиля на продажу были изготовлены буквально вчера.

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Выпускаемый в Узбекистане Kia Sonet оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 113 лошадиных сил и вариаторной трансмиссией. Передний привод. Несмотря на то, что цены пока не опубликованы, ожидается, что данный автомобиль будет доступнее импортируемых аналогов, особенно если речь идет о сборке по полному циклу.

Запуск производства Kia Sonet в Узбекистане является важным шагом для местной автомобильной отрасли. Это дает возможность не только расширить модельный ряд, но и создать новые рабочие места, стимулируя экономическое развитие региона. При этом, с учетом ожидаемого снижения цен на автомобили, узбекские потребители получат доступ к современным автомобильным технологиям по более выгодным ценам.

Начало производства Kia Sonet в Узбекистане подтверждает стремление страны к развитию собственной автомобильной индустрии и созданию условий для роста автомобильного рынка. Это важный шаг не только для автопроизводителей, но и для всей экономики страны, открывая новые перспективы и возможности для развития.