Теплозащитные керамические плитки играют важную роль в технологии SpaceX, помогая космическому кораблю Starship выдерживать высокие температуры при входе в атмосферу Земли.

При взгляде на космический корабль SpaceX Starship нельзя не отметить его двухцветность: черный и серебристый. Это обусловлено тем, что темная сторона покрыта керамическими плитками в форме шестиугольников черного цвета, которые играют ключевую роль в технологии SpaceX. Они обеспечивают защиту от высоких температур при входе корабля в атмосферу Земли.

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Эти теплозащитные керамические плитки теперь можно приобрести на популярном онлайн-аукционе eBay, где их цена достигает нескольких тысяч долларов. Этот необычный товар стал новым источником интереса и прибыли для многих энтузиастов. За последние годы SpaceX предприняла несколько попыток запуска прототипов Starship на орбиту. Первые две попытки, проведенные в апреле и ноябре прошлого года, закончились взрывами, после чего около 18 тысяч керамических плиток были разбросаны по территории Южного Техаса.

Последняя, третья попытка орбитального запуска на прошлой неделе завершилась успехом, однако во время входа в атмосферу некоторые из керамических плиток также отсоединились, а корабль был уничтожен. На пляжах юга США и Мексики уже были обнаружены ценные артефакты несколькими энтузиастами. Рон Паркер, известный как один из "охотников за реликвиями", уже набрал 120 плиток около испытательного центра SpaceX в Бока-Чика.

Цена на такие фрагменты может варьироваться. В случае, если состояние плитки близко к идеальному, за нее готовы выложить до $7500.

Илон Маск также поделился информацией о будущих планах SpaceX, включая новые испытания космического корабля Starship, который готовится к своему четвертому запуску, а также о намеченной миссии. Кроме того, миллиардер подтвердил доступность спутникового интернета Starlink на территории Аргентины.

SpaceX продолжает привлекать внимание своими технологическими достижениями. Несмотря на вызовы, перед которыми стоит компания, она продолжает двигаться вперед, стремясь к новым вершинам в исследовании космоса и освоении космических пространств.