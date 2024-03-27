"Байкал Электроникс" принимает активные меры для повышения качества своей продукции.

Российская компания "Байкал Электроникс", специализирующаяся на создании отечественных процессоров, столкнулась с серьезными проблемами качества продукции. Более половины процессоров Baikal выходят с дефектами, что серьезно снижает конкурентоспособность продукции.

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Высокий процент брака объясняется несколькими факторами. Один из них - это малый опыт сотрудников компании. Кроме того, использование устаревшего оборудования также оказывает отрицательное влияние на процесс производства.

Ранее стало известно, что в результате введения санкций и невозможности пользоваться услугами TSMC, завод начал производство на мощностях российского холдинга GS Group в Калининградской области. Кроме того, планируется запустить процесс на заводах "Миландра" и "Микрона" в Зеленограде.

Несмотря на текущие проблемы с качеством продукции, "Байкал Электроникс" активно работает над их преодолением. Внедрение новых технологий, расширение производственных мощностей и повышение квалификации персонала помогут компании достичь высоких стандартов качества и укрепить свои позиции на рынке.