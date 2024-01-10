Пользователь X TraderAguila опубликовал скриншот переписки в Telegram на японском языке, в котором утверждалось, что талисман криптовалюты Кабусо скончался.

Во вторник цена Dogecoin (DOGE) внезапно выросла из-за слухов в социальных сетях о смерти талисмана этой популярной монеты-мема. Однако позднее стало ясно, что эти слухи оказались всего лишь фейком.

Рост и обман: Как фейковая новость вывела DOGE на вершину

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Цена DOGE подскочила на целых 9% до $0,08 после того, как пользователь с ником X TraderAguila опубликовал скриншот переписки в Telegram на японском языке. В этой переписке утверждалось, что талисман криптовалюты Кабусо скончался. Однако вскоре после публикации автор удалил свой пост, сообщив, что скриншот оказался поддельным. В конечном итоге он удалил свой аккаунт, создав еще больше недопонимания среди инвесторов.

Последствия фейка: Реакция рынка и потери трейдеров

В результате этого инцидента DOGE потерял большую часть полученной прибыли и вернулся к уровню 0,07%, на котором он торговал до появления фейковых новостей. Графики, которые создают трейдеры, размышляя об умершем талисмане и его влиянии на цену, заставляют нас задуматься о том, находимся ли мы уже в аду или только на пороге, - возмутился известный обозреватель крипторынка Tree of Alpha.

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Повышенная волатильность, вызванная фейковой новостью, принесла ущерб некоторым трейдерам DOGE, разрушив их торговые позиции, основанные на заёмных средствах. Данные CoinGlass свидетельствуют о ликвидации сделок с деривативами на сумму более $674 000 в течение часа, что превысило все другие ликвидации криптоактивов, включая биткоин. Этот инцидент подчеркнул важность осмотрительности в инвестировании и необходимость проверки информации перед принятием решений на волатильном криптовалютном рынке.