Кевин О'Лири (Kevin O’Leary) принадлежит к лагерю людей, которые не верят, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешит запуск ETF, привязанных к биткоину.

Кевин О'Лири, известный инвестор, не уверен, что решение SEC о запуске биржевых фондов, связанных с биткоином, будет принято в ближайшее время. Он высказал сомнения относительно графика по одобрению заявок биткоин-ETF со стороны председателя SEC, Гэри Генслера.

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С точки зрения О'Лири, одной из основных проблем, затрудняющих развитие биткоина и эфира, является нежелание крупных инвестиционных фирм выделять средства на цифровые активы в ожидании одобрения американским регулятором. Он отмечает, что многие компании не готовы даже выделять 1–3% своего портфеля на криптовалюты.

В начале 2023 года Кевин О'Лири высказал пессимистическую точку зрения относительно цифровых активов, отметив, что большинство из них лишены реальной ценности и скорее всего обречены на обвал до нуля. Его пессимизм усилился после краха криптовалютной биржи FTX, что укрепило его убеждение в неизбежности банкротства других площадок.

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Позиция Кевина О'Лири остается скептической по отношению к будущему биткоина при взаимодействии с ETF и инвестициями крупных компаний в цифровые активы. Его точка зрения отражает неопределенность вокруг решения SEC и его потенциального влияния на долгосрочные перспективы криптовалюты.