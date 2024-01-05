Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Apple соглашается урегулировать иск по поводу мошенничества с подарочными картами iTunes
Соглашение, которое должно быть утверждено судом, охватывает период с 2015 по июль 2020 года и должно помочь потерпевшим получить компенсацию за финансовые потери.

реклама


Apple выразила согласие на заключение судебного соглашения по обвинениям в содействии мошенничеству через ее подарочные карты. Это решение было достигнуто после длительных переговоров и включает в себя основные условия разрешения спора, ожидаемого к утверждению в суде.

реклама

Согласно заявлению, поданному в федеральном суде в Сан-Хосе, Калифорния, Apple и истцы достигли согласия по существенным условиям урегулирования спора после работы с посредником. Ожидается, что окончательное соглашение будет представлено судье окружного суда США Эдварду Давиле для предварительного утверждения.

Истцы утверждают, что мошенники уводили потенциальных жертв, заявляя о неотложности ситуации и требовали покупки подарочных карт для различных целей, включая оплату налогов, медицинских счетов и коммунальных услуг. Предупреждения о том, чтобы не раскрывать коды карт, были игнорированы.

Согласно жалобе, Apple передавала лишь 70% средств на счета мошенников, удерживая оставшиеся 30% как "комиссию" за конвертацию украденных кодов в доллары. Это привело к серьезным финансовым потерям для потенциальных "сотен миллионов долларов" у пострадавших.

Иск охватывает всех, кто в период с 2015 по 31 июля 2020 года приобретал подарочные карты для использования в iTunes или App Store, передавал коды мошенникам и не получал возвратов от Apple.

Хотя в июне 2022 года было отклонено ходатайство Apple о закрытии дела, ожидается, что предстоящее соглашение приведет к решению этого спора и позволит потерпевшим получить справедливое возмещение.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это соглашение между Apple и истцами становится важным шагом в разрешении этого конфликта и призывает к большей осторожности при использовании подарочных карт в будущем.

#apple #мошенники #мошенничество #app store #itunes
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
80
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
3
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
6
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
6
Джефф Безос предложил всему человечеству «переехать» на космические станции
4
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
2
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
3
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Правительство ФРГ: Украина оснается без ракет Taurus, в ближайшие месяцы наверняка
1
Представлен изогнутый монитор Dell UltraSharp 40 с Thunderbolt 4 и зарядкой устройств 140 Вт
+
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2
Toyota запатентовала «МКПП» аж на 14 передач
1

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
80
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
85
О советском ударном самолёте МиГ-27
4
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
58
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
9
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
9
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
4
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
2
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

Артём Питерцев
00:58
Вообще-то GTX 1660 SUPER можно купить на озоне за 12.500 рублей от MSI и лучше купить Материнская плата Atermiter Intel X79 Материнская плата+ Xeon E5 2650 V2 +32GB (2X16GB) DDR3 1866МГц Вот! У меня с...
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
dagnoparte
00:58
Т.е. Полноценная карта 16Гб за $800? Они там в нвидия точно ...ыe!
Опубликованы полные характеристики и цены GeForce RTX 4000 SUPER — продажи стартуют 17 января
Апшеронский скакел
00:53
Ещë говорят, что на подходе пол миллиона северокорейцев для контнаступа
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
Тимур Закиров
00:51
Единичные случаи ничего не говорит , и ещё Pixel 8 серия вообще не греется
Медведь на Аляске умер от вируса птичьего гриппа
Товарищ Ким
00:49
Это точно. Ещё Г.Кисиинджер говорил, про СССР, что мы (США) уничтожили Рай на Земле. Данные нашего МО, скромно умалчивают о внушительной помощи сионисткого Израиля нацисткой Украине. Ещё в первые м...
До какой степени страны Запада вовлечены в конфликт на Украине — статистика МО РФ
Станислав Поморцев
00:48
Тебя за такие фото судить нужно
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
valderm
00:47
надо бы пробовать такое потестить ...
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Олег
00:40
Видеву иногда нет настроения и\или времени. Тесты стоило бы выкладывать и картинками)
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
valderm
00:39
да ну ... киберпук и элден ринг в фулл хд на высоких 60 фпс на 5500 без проблем...
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Товарищ Ким
00:38
Опус достойный Незнайки: "По сути, Аргентина хочет, чтобы Британия просто взяла и безвозмездно отдала ей Фолклендские острова. Надо, всё-таки, быть реалистами и осознавать, что в современном мире так...
Венесуэла поддержала призыв президента Аргентины к передаче Британией суверенитета над Фолклендами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем