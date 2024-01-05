Соглашение, которое должно быть утверждено судом, охватывает период с 2015 по июль 2020 года и должно помочь потерпевшим получить компенсацию за финансовые потери.





Apple выразила согласие на заключение судебного соглашения по обвинениям в содействии мошенничеству через ее подарочные карты. Это решение было достигнуто после длительных переговоров и включает в себя основные условия разрешения спора, ожидаемого к утверждению в суде.

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Согласно заявлению, поданному в федеральном суде в Сан-Хосе, Калифорния, Apple и истцы достигли согласия по существенным условиям урегулирования спора после работы с посредником. Ожидается, что окончательное соглашение будет представлено судье окружного суда США Эдварду Давиле для предварительного утверждения.

Истцы утверждают, что мошенники уводили потенциальных жертв, заявляя о неотложности ситуации и требовали покупки подарочных карт для различных целей, включая оплату налогов, медицинских счетов и коммунальных услуг. Предупреждения о том, чтобы не раскрывать коды карт, были игнорированы.

Согласно жалобе, Apple передавала лишь 70% средств на счета мошенников, удерживая оставшиеся 30% как "комиссию" за конвертацию украденных кодов в доллары. Это привело к серьезным финансовым потерям для потенциальных "сотен миллионов долларов" у пострадавших.

Иск охватывает всех, кто в период с 2015 по 31 июля 2020 года приобретал подарочные карты для использования в iTunes или App Store, передавал коды мошенникам и не получал возвратов от Apple.

Хотя в июне 2022 года было отклонено ходатайство Apple о закрытии дела, ожидается, что предстоящее соглашение приведет к решению этого спора и позволит потерпевшим получить справедливое возмещение.

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Это соглашение между Apple и истцами становится важным шагом в разрешении этого конфликта и призывает к большей осторожности при использовании подарочных карт в будущем.