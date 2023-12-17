Новое обновление iOS 17.2 превратило уязвимость, используемую для блокировки iPhone через Bluetooth при помощи устройства Flipper Zero, в проблему прошлого. Благодаря обновлению, iPhone защищен от DoS-атак и бесконечных попыток подключения внешних устройств

В последнем обновлении iOS 17.2 компания Apple успешно закрыла уязвимость, которая позволяла заблокировать работу iPhone через Bluetooth при помощи устройства Flipper Zero.

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После установки iOS 17.2 появилась защита от DoS-атаки по Bluetooth. Теперь даже при бесконечных попытках подключения внешних устройств на смартфоне будет отображаться лишь несколько уведомлений, которые пользователь может игнорировать. Такие действия уже не приведут к блокировке устройства.

Хотя в новой версии iOS 17.2 сохранена функция Bluetooth Advertisements для быстрого подключения аксессуаров, теперь она ограничена числом попыток соединения и не влияет на остальные функции смартфона.

На старых версиях iOS, начиная от iPhone 8 до iPhone 14 Pro, атаки по Bluetooth были возможны даже в авиарежиме. Прервать их работу можно только отключив Bluetooth через настройки iOS, а не используя Центр управления.

Ранее было показано, что модифицированная прошивка Flipper Zero может провоцировать постоянные отправки сигналов по Bluetooth, имитируя сигналы AirPods. Это делает использование iPhone в зоне действия Flipper Zero практически невозможным.

Эксперты добавили в специальную прошивку Xtreme для Flipper Zero возможность проводить спам-атаки через Bluetooth на устройства с ОС Android и Windows.

Устройства на Android 14 и Windows 11 могут столкнуться с проблемами из-за постоянных уведомлений о запросах на подключение по Bluetooth. Однако, есть простой способ избежать этих уведомлений.

Настройки для Android:

1. Перейдите в «Настройки» → Google → «Обмен с окружением».

2. Установите переключатель «Показать уведомление» в положение «Выкл».

Настройки для Windows 11:

1. Откройте «Настройки».

2. Выберите «Bluetooth и устройства».

3. Нажмите «Устройства» и прокрутите до «Настройки устройства».

4. Установите переключатель «Показывать уведомления для подключения с помощью Swift Pair» в положение «Выкл».

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Apple продолжает активно улучшать безопасность своих устройств, реагируя на потенциальные угрозы, что делает использование их продуктов более безопасным для пользователей.