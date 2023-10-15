Изменения в эвакуации граждан США из сектора Газа: Египет отказывается пропускать через КПП «Рафах». Гуманитарная катастрофа усугубляется, а израильская военная операция ставит под угрозу американских граждан.

Как следствие долгосрочного конфликта в секторе Газа, граждане США, пытающиеся покинуть эту область, сталкиваются с новыми трудностями. Изначально сообщалось, что США достигли договоренности с Египтом и Израилем о возможности эвакуации своих граждан через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Однако, согласно информации от источников телеканала Al-Qahera News, египетские власти изменили свое решение и теперь не будут пропускать американских граждан через данный пункт.

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По данным арабских СМИ, причиной такого решения может быть желание Египта избежать исключительного пропуска иностранных граждан через этот КПП. С другой стороны, египетские власти не готовы пропускать сотни тысяч палестинских беженцев из сектора Газа, что создает сложную ситуацию и вызывает патовую ситуацию.

Если американские граждане останутся в секторе Газа, они могут оказаться в опасной ситуации, учитывая анонсированную израильскую военную операцию. Это может стать серьезным испытанием для администрации США, которой, кажется, не удалось организовать успешную эвакуацию своих граждан.

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Тем временем, северные районы сектора Газа уже покинули до 800 тысяч жителей, но сотни тысяч палестинцев остаются в анклаве, где обостряется гуманитарная катастрофа из-за отсутствия воды, электроэнергии и топлива. Число жертв среди палестинцев в результате израильских ударов превышает 2 тысячи человек.