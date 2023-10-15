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Как следствие долгосрочного конфликта в секторе Газа, граждане США, пытающиеся покинуть эту область, сталкиваются с новыми трудностями. Изначально сообщалось, что США достигли договоренности с Египтом и Израилем о возможности эвакуации своих граждан через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Однако, согласно информации от источников телеканала Al-Qahera News, египетские власти изменили свое решение и теперь не будут пропускать американских граждан через данный пункт.
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По данным арабских СМИ, причиной такого решения может быть желание Египта избежать исключительного пропуска иностранных граждан через этот КПП. С другой стороны, египетские власти не готовы пропускать сотни тысяч палестинских беженцев из сектора Газа, что создает сложную ситуацию и вызывает патовую ситуацию.
Если американские граждане останутся в секторе Газа, они могут оказаться в опасной ситуации, учитывая анонсированную израильскую военную операцию. Это может стать серьезным испытанием для администрации США, которой, кажется, не удалось организовать успешную эвакуацию своих граждан.
Тем временем, северные районы сектора Газа уже покинули до 800 тысяч жителей, но сотни тысяч палестинцев остаются в анклаве, где обостряется гуманитарная катастрофа из-за отсутствия воды, электроэнергии и топлива. Число жертв среди палестинцев в результате израильских ударов превышает 2 тысячи человек.