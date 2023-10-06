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Артиллерия эпохи Ренессанса от Ф. и Л. Функен: великое искусство и технические достижения

Эпоха Ренессанса, который приходится на XIV-XVII века, характеризовался не только великим развитием искусства и культуры, но также и значительными изменениями в технологиях. В этой статье мы рассмотрим вклад Ф. и Л. Функен в развитие артиллерии в эту эпоху и их влияние на военное искусство того времени.
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Вам, возможно, известно о книге Фреда и Лилианы Функен, посвященной военному делу эпохи Ренессанса, где освещаются темы пехоты, кавалерии и артиллерии. Однако стоит отметить, что в их произведении есть нечто особенное - увлекательные иллюстрации, о которых я хочу вам рассказать.

Что делает эти иллюстрации особенными, так это то, что они созданы с использованием источников времени Ренессанса. Функены воссоздали изображения артиллерийских орудий из старинных книг, преподнося их в современном стиле. Несмотря на это, их ценность неоспорима, поскольку работы выполнены с особым вниманием к деталям и полностью соответствуют оригинальным изображениям из старых фолиантов.

Сегодня мы с вами рассмотрим иллюстрации Функенов, посвященные артиллерии переходного периода от Средних веков к Новому времени. Надеюсь, что это позволит вам еще более глубоко погрузиться в эту захватывающую эпоху истории.

Каким образом артиллеристы XVI века прицеливались, можно наблюдать на данной иллюстрации. Интересно, что уже в то время некоторые пушки имели дальность стрельбы, которая превышала два километра. И при таких впечатляющих расстояниях им требовалось точное определение угла наклона ствола орудия.

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На те времена прицельные приспособления на самих стволах орудий были на удивление простыми: простая треугольная выемка на дульном уширении, и... вот и всё. Тем не менее, артиллеристы могли достаточно точно определить угол возвышения ствола, используя квадрант или даже простую рейку с делениями, которую прикладывали к задней части ствола. Конечно же, несмотря на наличие таких инструментов, многие артиллеристы предпочитали полагаться на свой опыт и чутье, стреляя «на глаз».

На данной иллюстрации Ф. и Л. Функен демонстрируют использование "Книги вооружения" Максимилиана I, "автором" которой является Бартоломей Фрейслебен. На верхнем рисунке 1 изображены два стрелка, оперирующих огромным аркебузом. Это изумительное оружие технического великолепия 1505 года, известное как "двойная аркебуза" (doppelhakebüchse), которую обслуживали два стрелка. Калибр такой аркебузы мог достигать 25–30 мм, и она стреляла пулями размером с грецкий орех.

Второй рисунок представляет собой бронзовую пушку 1570 года, оснащенную выдвигающейся частью и клиновым запиранием. Обычно казнозарядные пушки были изготовлены из железных полос, укрепленных обручами. Изготавливать казнозарядные пушки из бронзы было не слишком практично, поскольку они имели проблемы с утечкой газов через затвор, что делало их использование опасным. Такие пушки дольше всего использовались на кораблях, так как они экономили место на палубе. Но к XVII веку и на морских судах их заменили "дульнозарядными" пушками.

Интересно заметить, что даже несмотря на простоту и отсутствие цапф у орудий того времени, их лафеты демонстрировали высокий уровень сложности. Рассмотрим несколько примеров, подчеркивающих эту особенность.

  1. Орудие 1460 года (рис. 1): Помимо отсутствия цапф, это орудие впечатляет своим двойным лафетом и винтовым механизмом, что делало его намного более сложным по сравнению с орудиями более поздних эпох.
  2. Многоствольная "органная пушка" конца XVI века (рис. 2): Эта пушка поражает своим вращающимся треугольным "барабаном", снабженным 30 поочередно стреляющими стволами. Сложность механизма исключительна для своего времени.
  3. "Креветка" – английское спаренное орудие 1544 года (рис. 3): Это орудие использовалось для катания на врага и периодически стрельбы. Его конструкция подразумевала высокий уровень инженерной изобретательности.
  4. Семиствольное орудие XVI века (рис. 4): Даже это орудие, состоящее из семи стволов, имело сложный лафет, который был необычайно функциональным и продуманным.
  5. Тяжелое орудие 1500 года (рис. 5): Для наведения ствола этого орудия был разработан раздвижной лафет с двумя позициями. Это свидетельствует о стремлении сделать даже тяжелые орудия более маневренными и эффективными.

Таким образом, можно видеть, что внимание к деталям и инженерная изобретательность XV и XVI веков позволяли создавать орудия с высокой степенью сложности в их механизмах, несмотря на простоту самих стволов. Это демонстрирует, каким образом технологический прогресс развивался в разные эпохи и какие удивительные решения приходили на смену более ранним методам.

Минусы всего лишь двух позиций наведения ствола были ясными. Однако, чтобы увеличить разнообразие и функциональность стволов, стали использовать специальные лафеты с двумя железными дугами, в которых имелись отверстия. В эти отверстия вставлялся штифт, проходивший через винград орудийного ствола. Количество позиций поднятия ствола определялось количеством отверстий, в которых фиксировался штифт.

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Для наглядности, представьте пушку 1500 года (рисунок 1) с передком (a) и двумя дугами с кремальерой (b), обладающую даже девятью (!) разными позициями. Перед выстрелом передок снимался, хобот лафета становился на землю, и только после этого можно было открывать огонь, регулируя угол поднятия ствола и закрепляя его в соответствующих отверстиях на дугах.

А вот это орудие 1518 года (рис. 2) Ф. и Л. Функен совершенно явно перерисовали с картины «Битва под Оршей». Только они солдата с алебардой добавили, а так все перерисовано «один в один»! Ну а вот эта пушка 1520 года (рис. 3) – яркое свидетельство творческой фантазии мастеров-артиллеристов того времени. Она снабжена механизмами и вертикального, и горизонтального наведения. Причем прицеливание из неё осуществляется по угломеру с отвесом!

В том же 1520 году в мире орудий существовали настоящие технологические чудеса. Некоторые из них были оснащены удивительными деталями, такими как специальные ящики для хранения необходимых принадлежностей. Это означало, что человек уже тогда мог сказать: "все свое везу с собой".

Интересно, что во времена императора Максимилиана орудия приобретали узнаваемый черно-красный стиль (см. рисунок 3). Однако самое поразительное - это наличие на орудии трех бочек и деревянного корыта с лопаткой. В этих трех бочках хранились сера, селитра и древесный уголь - основные компоненты для приготовления пороха. И удивительно, что эту  смесь готовили непосредственно во время боя, используя деревянное корыто! Конечно, это требовало точного дозирования, но все равно было сложно достичь однородного состава, особенно в условиях боя. В результате заряды могли значительно различаться от выстрела к выстрелу, что иногда приводило к тому, что ядра летели не туда, куда планировалось.

Только к концу XVI века полевые орудия, например, пушка фокон (см. рисунок 4), начали приобретать более современный вид, схожий с тем, что мы можем увидеть в XVIII-XIX веках. Во время транспортировки все необходимые принадлежности были надежно закреплены на лафете. Это позволяло обеспечивать более стабильные и точные выстрелы.

Перевозка артиллерии в эпоху Ренессанса была задачей, требовавшей больших усилий и ресурсов. Ради одной только пушки приходилось создавать целые обозы, часто занятые не только артиллеристами, но и большим количеством возчиков. Например, мортира 1510 года, сопровождаемая двумя ядрами, требовала запряжки шести лошадей и дополнительно трех возчиков.

Система вертикального наведения артиллерийских орудий была сложной и включала храповой механизм, который позволял фиксировать угол поднятия ствола (см. рисунок 2). Угломер, изображенный у основания лафета, также использовался. Ядра для мортир изготавливались из камня и были длиннее, чем ядра для других орудий. Однако уже в 1550 году начали отливать ядра из чугуна, снабженные проушинами на корпусе, что облегчало их поднятие и зарядку в ствол. В это время также появились разрывные бомбы, которые стали кошмаром для осажденных городов.

Интересно, что со временем артиллерийские орудия, в том числе мортиры, становились все более простыми в конструкции. Мортиры, с которых стреляли в Севастополе во время осады и во времена Гражданской войны в США (см. рисунок 3), отличались от орудий XVI века тем, что они были изготовлены из чугуна, имели металлические лафеты вместо деревянных.

Таким образом, история артиллерии эпохи Ренессанса показывает, что иногда "делать сложно – очень просто, а вот делать просто – очень сложно". Ранние артиллерийские системы были более сложными по сравнению с более поздними моделями, и это факт, который не следует недооценивать.

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Источника иллюстраций: издание «Астрель/АСТ» 2002 года: Фред и Лилиан Функен «Средние века. Эпоха Ренессанса: пехота – кавалерия – артиллерия».

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