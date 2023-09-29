Дети, возрастом 2 и 1 год, были найдены в запертой комнате. Они находились более дня без еды и воды.

Кузьминская межрайонная прокуратура Москвы начала расследование уголовного дела в отношении матери двух малолетних детей, которая оставила их в опасности, лишив еды и одежды, в закрытой квартире на протяжении более суток. Согласно информации, представленной в Telegram-канале прокуратуры Москвы, дети, возрастом 2 и 1 год, оказались запертыми в комнате, а дверь в эту комнату была блокирована с обратной стороны двумя пеноблоками.

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В настоящее время дети находятся в больнице, где им предоставляется медицинская помощь.

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Следственные органы продолжают работу над расследованием этого уголовного дела с целью выяснить все обстоятельства и установить возможные мотивы таких действий матери. Важно отметить, что права и законные интересы детей находятся под контролем прокуратуры, и им гарантируется защита в рамках закона.