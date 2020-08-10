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Сначала окунемся в прошлое. Горячие 90-е, черный нал, угрюмые лица, инфаркт бухгалтера, директор, привязанный к батарее и дымящийся паяльник… Их интересует то, что под столом. А под столом – системный блок. Грязный и пыльный, неопределенного цвета с отломанным дисководом. Со следами пинков - как бухгалтера, так и директора. MS DOS и пароль как цена жизни и смерти…

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Ущипните себя, мы здесь и сейчас, в 2020-м. Больше нет уголовников, которые прямо с вокзала чистят офисы. Больше нет грязных системных блоков на полу. Или есть?

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Ладно, хватит лирики. Давайте обратимся к главному аргументу, который называют 99% половых хранителей компьютера.

Это называется «нету места». Нечто из серии – у меня стол фамильный и наследственный, он строго 50 на 50, ни на чем другом у меня работа не работается и игры не играются. Так вот на нем помещается только монитор, клава, мышь и комплексный обед, соответственно системнику место только там, в зоне пинка. Аргументы все примерно такого уровня, у меня богатый опыт общения с «напольщиками».)

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Некоторые говорят: ну и что, что пыли больше? Если будет засор компа от пыли – я жену зарежу. А другие ставят лайк и добавляют – я настолько жирный человек, что не дотянусь до USB порта не столе. А третьи вообще «философы», говорят так – че на него смотреть, комп должен быть уродливым черным ящиком, на него смотреть должно быть противно. А четвертые мило так добавляют – а мне нравится на него чашку с кофе ставить, чтобы не остывала.)

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Первое желание, таким людям дать ссылку на каталог столов или стеллажей магазина Ikea. Это дешево, красиво, практично, гуманно по отношению к ПК. Но, думаю, это не поможет, ибо это похоже на осознанный выбор жить в хаосе – половой ПК, пыльные ковры, коричневая лакированная мебель, желтые обои, тусклое освещение, орущая жена, плачущие дети…

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Тьфу … уж лучше назад в 90е, в общем, пальник не пригодился, директор рассчитался наличными, лысые визитеры забрали системник и сдали его на вокзале за бутылку. Сын вокзального барыги спустя несколько лет отнес его на Савеловский базар. А там ему сказали:

Пыль – это зло. Хранение на полу – смерть компу. Надо любить свой Настольный Компьютер – и никогда не делать его напольным.

Теперь, дорогие девочки и мальчики, вы знаете, что только очень глупые, плохие и нечистоплотные дяди и тёти хранят Настольный Компьютер на полу.

Для тех, кто пока еще плохо читает, смотрите картиночку – вот так надо (примерно):

Спокойной ночи, и ... фен-шуй с вами!)