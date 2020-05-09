Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

У кого дома питомцы? Вы играете, а они - что делают? Греются от теплых воздушных потоков или рычат на непривычные шумы?

реклама

Кот – это такой зверь, который отличается повышенным любопытством и всегда участвует в анбоксингах компьютерных компонентов. Пёс – это такой зверь, который не доверяет любым новым звуковым эффектам, т.к. он в прошлом волк, ему вполне можно поручить тестировать шумовые характеристики новых систем охлаждения.

реклама

Есть такое ненаучное мнение, что питомцы испытывают некое подобие чувства ревности, когда мы норовим «променять» общение с ними на времяпрепровождение за настольным компьютером либо ноутбуком. Но это не так, у них нет подобных деструктивных эмоций. Для «своей стаи», т.е. хозяев, они умеют генерировать только лишь добро. Надо понимать, что они живут по волчьим, либо, по львиным законам. Это их реальность и сквозь нее они воспринимают наше поведение, как их вожаков.

Любой кот – это маленький лев. Он вроде как домашний, но всегда на своем уме, он четко следует своим природным ритуалам. Да, он принял жизнь в непонятном и иррациональном, с его точки зрения, интерьере. Всё из-за уважения к вам, как к вожаку. Тут не только важность источника пищи, но и важность авторитета в «львиной» семье. С точки зрения людей, всё однозначно - кошки – животные независимые, всем своим видом показывающие свою независимость от происходящего. Однако, у них есть свои приоритеты и привязанности. А также врожденное любопытство. Котейка может спокойно подойти и завалится на клавиатуру во время серьезной работы, связанной с набором текста. А может запрыгнуть на корпус ПК и греться там от выдувных вентиляторов с довольной мордой.

реклама

А еще коты очень любят участвовать в распаковке новых коробочек. Которые принесла служба доставки. Особенно из CU или Newegg. Видимо, дальние расстояния дополнительно мотивируют кота понюхать – как там вообще жизнь в дальних странах. Он может реально мешать распаковке видеокарты из Германии, пока не замусолит коробку до «полного понимания».)

реклама

На собранный комп со включенной подсветкой коты реагируют спокойно и снисходительно. Видят в нем только лишь тепловые характеристики и норовят запрыгнуть наверх, где тепло. Еще могут свесить хвост назад, где также идет теплый выхлоп.

С собаками ситуация иная. Большие собаки, наподобие ретриверов и овчарок, относятся к компьютерным занятиям хозяина ровно так же, как и к чтению книг, просто ждут когда хозяин освободится, для того, чтобы поиграть или покормиться. А малые собачки, те, что размером с кошку, очень активно участвуют в компьютерной жизни хозяина. Например, длинношерстный чихуахуа очень уважает ноутбук, за которым работает кто-нибудь из членов стаи и любит прилечь слева от него, предварительно понюхав, там, куда направлен выдув горячего воздуха.

реклама

Этот же чихуанский пёс, следуя традициям своих предков-койотов, оберегает хозяина-вожака, сурово рыча на увеличение шума от вентиляторов в настольном игровом компе. При этом его нереально интриговали подсветки внутри корпуса и он реально не знал как туда подступиться и кого вообще загрызть надо?)

Если сначала такой пёс испытывает недоверие к гостям, то уже спустя полчаса начинает принимать участие в тусовке. Например, когда я играл в FIFA и забивал важный гол, он прибегал радоваться вместе со мной и своим пронзительным лаем помогал мне повторять оскорбительные кричалки в адрес соперника! Это было забавно!)

После чего, данная собака спокойненько улеглась рядом с задней (самой горячей) частью корпуса и показала своим видом полную безмятежность, лишь иногда напрягая уши из-за перепадов в работе вентиляторов, как в большую, так и в меньшую сторону.

Я знаю, я вижу периодически, что многие youtube-techno-блоггеры вольно или невольно эксплуатируют своих зверей. Это и Грег Салазар со своим красивым котом, и JaysTwoCents со своими двумя чудесными собаками, и даже наш Ремонтяш со своей кисой, которой он обязан не менее, чем 33% своей популярности. И это не предел, я уверен, многие звери еще с удовольствием послужат на благо своим хозяевам - восходящим звездам PC-билдинга и т.п.

В итоге, можно сказать, что собака и кошка – наши союзники в гейминге и вообще, работе за компьютером. В отличие от других домочадцев, которым мы иногда мешаем или якобы мешаем.

Всем добра и фен-шуя в вашей жизни, дорогие друзья!)